Власти Эстонии ужесточают ограничения из-за распространения британского штамма COVID-19

Источник материала: ОНТ

В связи с распространением британского штамма COVID-19 правительство Эстонии ужесточает карантинные меры с 11 марта, передаёт «ТАСС».

По словам премьер-министра страны Каи Каллас, ограничения будут действовать в течение месяца.

Все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, за исключением учреждений, которые работают с детьми, имеющими особые потребности.

Закроются все торговые объекты, кроме аптек, магазинов оптики, продуктовых и иных магазинов, реализующих товары первой необходимости. Товары будут выдаваться на улице.

Рестораны, кафе и другие предприятия общепита работают на вынос. Спортзалы, фитнес-центры и другие общественные места для занятий спортом в закрытых помещениях, прекращают свою работу.

Правительство рекомендует гражданам соблюдать правила социального дистанцирования.

Фото: Pixabay

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