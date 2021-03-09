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Власти Эстонии ужесточают ограничения из-за распространения британского штамма COVID-19
Источник материала: ОНТ
В связи с распространением британского штамма COVID-19 правительство Эстонии ужесточает карантинные меры с 11 марта,
По словам премьер-министра страны Каи Каллас, ограничения будут действовать в течение месяца.
Все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, за исключением учреждений, которые работают с детьми, имеющими особые потребности.
Закроются все торговые объекты, кроме аптек, магазинов оптики, продуктовых и иных магазинов, реализующих товары первой необходимости. Товары будут выдаваться на улице.
Рестораны, кафе и другие предприятия общепита работают на вынос. Спортзалы, фитнес-центры и другие общественные места для занятий спортом в закрытых помещениях, прекращают свою работу.
Правительство рекомендует гражданам соблюдать правила социального дистанцирования.
Фото: Pixabay
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В связи с распространением британского штамма COVID-19 правительство Эстонии ужесточает карантинные меры с 11 марта, передаёт «ТАСС». По словам премьер-министра...
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