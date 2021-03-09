Совместное белорусско-российское учение сил спецопераций стартует в Ульяновской области

Источник материала: ОНТ

Союзники поддерживают боеготовность. Сегодня стартует совместное белорусско-российское учение сил спецопераций. Первый этап проходит у соседей в Ульяновской области.

Он будет посвящен миротворческой тематике. От Беларуси участвует отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение из Бреста. В учении задействованы два ударных и шесть транспортно-боевых вертолетов. Второй этап будет проходить в Беларуси: на полигоне под Осиповичами российские и белорусские десантники отработают совместные действия в обороне и наступлении днем и ночью.

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