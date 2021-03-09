|
Совместное белорусско-российское учение сил спецопераций стартует в Ульяновской области
Источник материала: ОНТ
Союзники поддерживают боеготовность. Сегодня стартует совместное белорусско-российское учение сил спецопераций. Первый этап проходит у соседей в Ульяновской области.
Он будет посвящен миротворческой тематике. От Беларуси участвует отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение из Бреста. В учении задействованы два ударных и шесть транспортно-боевых вертолетов. Второй этап будет проходить в Беларуси: на полигоне под Осиповичами российские и белорусские десантники отработают совместные действия в обороне и наступлении днем и ночью.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Союзники поддерживают боеготовность. Сегодня стартует совместное белорусско-российское учение сил спецопераций. Первый этап проходит у соседей в Ульяновской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)