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Совместное белорусско-российское учение сил спецопераций стартует в Ульяновской области

09.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Совместное белорусско-российское учение сил спецопераций стартует в Ульяновской области

Союзники поддерживают боеготовность. Сегодня стартует совместное белорусско-российское учение сил спецопераций. Первый этап проходит у соседей в Ульяновской области.

Он будет посвящен миротворческой тематике. От Беларуси участвует отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение из Бреста. В учении задействованы два ударных и шесть транспортно-боевых вертолетов. Второй этап будет проходить в Беларуси: на полигоне под Осиповичами российские и белорусские десантники отработают совместные действия в обороне и наступлении днем и ночью. 

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Теги: Брест
 
 
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Союзники поддерживают боеготовность. Сегодня стартует совместное белорусско-российское учение сил спецопераций. Первый этап проходит у соседей в Ульяновской...
 
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