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В США школьник принес на урок и случайно взорвал самодельную бомбу
Источник материала: ОНТ
Как минимум пять школьников пострадали после непреднамеренного подрыва самодельной бомбы в классе в Мичигане (США). Об этом
Взрыв прогремел в одном из классов школы населенного пункта Ньюэйго. По предварительным сведениям, 16-летний школьник принес в учебное заведение самодельное устройство и случайно взорвал его. Парень получил ранения средней тяжести, его госпитализировали. Еще как минимум четыре ученика получили легкие травмы, они обратились в медицинское учреждение самостоятельно. Школу эвакуировали.
Ведется расследование инцидента, правоохранителям предстоит выяснить состав взорвавшегося вещества.
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Как минимум пять школьников пострадали после непреднамеренного подрыва самодельной бомбы в классе в Мичигане (США). Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой...
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