В США школьник принес на урок и случайно взорвал самодельную бомбу

Источник материала: ОНТ

Как минимум пять школьников пострадали после непреднамеренного подрыва самодельной бомбы в классе в Мичигане (США). Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

Взрыв прогремел в одном из классов школы населенного пункта Ньюэйго. По предварительным сведениям, 16-летний школьник принес в учебное заведение самодельное устройство и случайно взорвал его. Парень получил ранения средней тяжести, его госпитализировали. Еще как минимум четыре ученика получили легкие травмы, они обратились в медицинское учреждение самостоятельно. Школу эвакуировали.

Ведется расследование инцидента, правоохранителям предстоит выяснить состав взорвавшегося вещества.

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