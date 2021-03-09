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Военные поздравили матерей с 8 Марта: командиры в Бресте и Витебске отпустили солдат в увольнение

09.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не остались в стороне и военные: в Бресте и Витебске командиры отпустили солдат в увольнение, чтобы порадовать мам. Каждый подготовил своим любимым оригинальный сюрприз. Цветы, подарки и слезы радости – такое 8 Марта у солдатских матерей.

Перед долгожданной встречей военные немного волнуются. Для мам готовы весенние цветы, но главный подарок после долгой разлуки - возможность увидеться. Дома солдаты не были год, пандемия внесла коррективы в распорядок службы.

Скучать в армии некогда, но все равно тянет домой. Новобранцы заметно повзрослели и возмужали.

Дороже родных объятий для обоих не существует ничего, самый лучший подарок к празднику, запомнится надолго.

«Дети должны служить, армия дисциплинирует, потому что мы, женщины, сюсюкаем, жалеем, они должны быть мужчинами, хотелось, чтобы возвращались здоровыми».

Музыкальный сюрприз, цветы и благодарственное письмо от руководства воздушно-десантной бригады за воспитание сына. Мама солдата думала, что на этом все подарки на 8 Марта закончатся. Но главный был впереди.

Валентин хорошо проявил себя во время службы и получил первое увольнение – вот такой сюрприз для мамы и сестры. Юноша родом из Витебска, но уже 6 месяцев не был дома. Всё это время: полевые выходы учебные сборы, занятия на полигоне. 

Валентин Семёнов, гранатомётчик 103-й воздушно-десантной бригады: «С матерью посидеть, покушать, попить чаю, просто провести хорошо время, в материнский день». 

Ирина Рачкова, мама военнослужащего: «Это самый огромный подарок за столько лет жизни на 8 Марта – когда сын пришёл поздравить маму. Я очень рада, спасибо».

Увольнительная, правда, только до 19:00, потом снова на службу. В ближайшее время у молодого пополнения десантников состоятся первые прыжки с парашютом.  

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Не остались в стороне и военные: в Бресте и Витебске командиры отпустили солдат в увольнение, чтобы порадовать мам. Каждый подготовил своим любимым оригинальный...
 
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