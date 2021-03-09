Ходасевич о Дарбо: «Это ужасно, когда в чемпионате Беларуси покупают игроков за такие деньги. Я не знаю, что он должен сотворить»

«За Дарбо заплатили 700 тысяч евро. Он начал отрабатывать эти деньги. Я не скажу, что отношусь к нему скептически, у него есть хорошие качества: стартовый рывок, он нацелен на ворота. Он мне напоминает молоток – он все время бьет. Единственное, «Шахтер» в большинстве матчей должен играть первым номером, а это игра не под эти качества нападающего. Ему нужно свободное пространство.





То, что он в порядке, нет никаких сомнений. Но он не стоит 700 тысяч евро, это ужасно, когда в нашем чемпионате покупают игроков за такие деньги. Я не знаю, что он должен сотворить. Он должен сотворить нечто невероятное не в матче против «Немана», не в чемпионате Беларуси, а в еврокубках», – сказал Ходасевич.