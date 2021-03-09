ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ходасевич о Дарбо: «Это ужасно, когда в чемпионате Беларуси покупают игроков за такие деньги. Я не знаю, что он должен сотворить»

09.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о нападающем «Шахтера» Дембо Дарбо.

«За Дарбо заплатили 700 тысяч евро. Он начал отрабатывать эти деньги. Я не скажу, что отношусь к нему скептически, у него есть хорошие качества: стартовый рывок, он нацелен на ворота. Он мне напоминает молоток – он все время бьет. Единственное, «Шахтер» в большинстве матчей должен играть первым номером, а это игра не под эти качества нападающего. Ему нужно свободное пространство.

То, что он в порядке, нет никаких сомнений. Но он не стоит 700 тысяч евро, это ужасно, когда в нашем чемпионате покупают игроков за такие деньги. Я не знаю, что он должен сотворить. Он должен сотворить нечто невероятное не в матче против «Немана», не в чемпионате Беларуси, а в еврокубках», – сказал Ходасевич.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о нападающем «Шахтера» Дембо Дарбо.
 
Новости дня
Новости разные
 
Госдепартамент расширил возможности для въезда в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by