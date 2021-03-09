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Месторождение Мурунтау в Узбекистане возглавило рейтинг мировых лидеров по добыче золота

09.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным аналитического центра Kitco, составившего топ-10 месторождений по добыче золота в 2020 году, месторождение Мурунтау в Навоийской области заняло первую строчку рейтинга.



Горнодобывающий комплекс Мурунтау, расположенный в Узбекистане и состоящий из открытых рудников, по оценкам Kitco, произвел чуть более 2 миллионов унций золота в 2020 году, отмечается в сообщении.

Управляемый государственной компанией «Навои», рудник составляет более 3,3 км в длину, 2,5 км в ширину, почти 600 м в глубину. Учитывая потрясающую ресурсную базу, оцениваемую более чем в 150 миллионов унций, Мурунтау, вероятно, сохранит за собой титул крупнейшего золотого рудника в мире в ближайшем будущем, - говорится в отчёте центра.

Месторождение Мурунтау открыто в 1958 году советскими геофизиками Юрием Мордвинцевым и Петром Храмышкиным. Промышленная добыча золота здесь началась в 1969 году.

В рейтинге за Узбекистаном следуют месторождение "Карлин" в США и рудник "Олимпиада" в России.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане на золото приходится около 44% всего экспорта товаров (в 2019 году – 35%). Его рост в 2020 году составил 18%, что, в первую очередь, обусловлено ростом цены на мировом рынке.
 
 
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По данным аналитического центра Kitco, составившего топ-10 месторождений по добыче золота в 2020 году, месторождение Мурунтау в Навоийской области заняло первую...
 
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