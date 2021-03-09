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Как изменились цены на жилье в Минске за неделю. В трех районах квартиры подорожали.

09.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитики рассказали об изменениях на рынке столичного жилья, зафиксированных в период с 1 по 8 марта, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Realt.by.

За минувшую неделю индекс цен вторичного рынка жилья сократился на 0,5 %. Стоимость квадрата составила 1 284 доллара. Что касается столичных новостроек, то средняя цена на квартиры в них за семь дней практически не изменилась, став меньше лишь на 0,1 %. На данный момент она равна 1 332 доллара за квадрат.



Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет сейчас 48 долларов за 1 м2. По данным аналитиков, отрицательная динамика изменения цен на квартиры в Минске наблюдается уже практически три месяца подряд.

Предложение растет

Количество выставленных на продажу квартир продолжает увеличиваться. За семь дней число предложений в базе выросло еще на 9 %, превысив планку в 12,5 тыс.

Как и в предыдущие недели, больше всего база пополнялась жильем в Октябрьском (+20 % за 7 дней) и Первомайском (+9 %) районах. В других частях города рост числа квартир был на уровне 3−4 %.

Как изменились цены

Если рассматривать по типам квартир, то за неделю подрожали лишь четырехкомнатные (+1,2 %). Однушки подешевели на 0,8 %, двушки — на 1 %, трешки — на 0,4 %.

Среди районов города за последнюю неделю чаще прослеживалась отрицательная динамика цен. На 1 % — подешевело жилье в Центральном (до 1 665 долларов за 1 м2), на 0,6 % — в Первомайском (1 399), на 0,5 % — в Октябрьском (1 176), на 0,2 % — во Фрунзенском (1 285). В Ленинском и Московском районах цены на жилье снизились на 0,1 % (до 1 249 и 1 337 долларов за квадрат соответственно).

В трех районах квартиры стали дороже: на 0,9 % — в Партизанском (за 1 м2 — 1 399 долларов), на 0,2 % — в Заводском (1 186) и на столько же в Советском (1 441)
 
Теги: Минск
 
 
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Аналитики рассказали об изменениях на рынке столичного жилья, зафиксированных в период с 1 по 8 марта, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой...
 
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