СМИ: российская военная контрразведка опасается повторения в РФ протестов по белорусскому сценарию

Российские спецслужбы ведут собственную статистику участников протеста, которые «засветились» на улицах российских городов.





Как пишет «Медуза» , внутренние данные Федеральной службы безопасности «расходятся с официальными заявлениями»: «В закрытых сводках число задержанных оказалось даже выше, чем у правозащитников. Всего же, по мнению ФСБ, в выступлениях участвовали 90 тысяч человек».

В сводке также указывается, что сторонники лидера оппозиции Алексея Навального рассчитывают «перевести протесты на регулярную основу в долгосрочной перспективе по сценарию республики Беларусь».

Как объяснил изданию офицер Департамента военной контрразведки (одно из самых засекреченных управлений ФСБ), сравнения с белорусской ситуацией стали появляться во внутренних документах все чаще.

Все выстраивается в парадигму «вот что будет, если мы не будем этим заниматься», подчеркнул собеседник «Медузы».