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Евро продолжает дешеветь
Источник материала: Onliner
Пока мы упивались в понедельник красотой и равноправием женщин, на финансовых рынках могло много чего произойти. Когда мы оставили на трое суток нашу корзинку с валютой, там доллар пытался тихонько расти, а евро с очень уверенным видом направлялся вниз. Сейчас осторожно заглянем, к чему они пришли.
Доллар неторопливо растет: пока плюс 0,43 копейки. Курс — 2,6148 рубля.
Евро потерял с утра 1,78 копейки. Он торгуется по 3,1019.
Российский рубль почти не изменился с прошлых торгов: минус 0,01 копейки. Его сотня стоит 3,509 белорусского.
В
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аудитория женская, материал: натуральная кожа, 135×95 мм
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Пока мы упивались в понедельник красотой и равноправием женщин, на финансовых рынках могло много чего произойти. Когда мы оставили на трое суток нашу корзинку с...
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