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Евро продолжает дешеветь

09.03.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пока мы упивались в понедельник красотой и равноправием женщин, на финансовых рынках могло много чего произойти. Когда мы оставили на трое суток нашу корзинку с валютой, там доллар пытался тихонько расти, а евро с очень уверенным видом направлялся вниз. Сейчас осторожно заглянем, к чему они пришли.

Доллар неторопливо растет: пока плюс 0,43 копейки. Курс — 2,6148 рубля.

Евро потерял с утра 1,78 копейки. Он торгуется по 3,1019.

Российский рубль почти не изменился с прошлых торгов: минус 0,01 копейки. Его сотня стоит 3,509 белорусского.

В пятницу доллар вырос на 0,25 копейки, до 2,6105 рубля. Евро упал на 2,2 копейки, до 3,1197 белорусского. Российская сотня подешевела на 2,48 копейки и стоила 3,5091 белорусского рубля.


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Пока мы упивались в понедельник красотой и равноправием женщин, на финансовых рынках могло много чего произойти. Когда мы оставили на трое суток нашу корзинку с...
 
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