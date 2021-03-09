﻿ Водитель BMW «спрыгнул» с метрового парапета. Как в кино не получилось (видео). 21.by
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Водитель BMW «спрыгнул» с метрового парапета. Как в кино не получилось (видео)

09.03.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о курьезном происшествии в Барановичах. По его словам, 7 марта в одном из дворов автомобиль BMW совершил безоглядный прыжок с довольно высокого парапета. Машина и так была в не самом лучшем состоянии, а после такого фортеля и вовсе рискует завершить карьеру.

Как рассказал наш читатель, BMW во дворе стоял довольно продолжительное время.

— Проходя мимо него, можно было увидеть, что амортизаторам конец, резина стерта об арки в ноль, — говорит собеседник.

Достоверно не известно, был ли выполнен «прыжок» специально, или же водитель просто не заметил перепад высоты на заснеженном фоне.

— Мы услышали рев машины и глухой удар. А выглянув в окно, увидели такую картину. Может быть, хозяин решил сократить путь, чтобы переставить авто, — предположил автор видео. — Перепад высоты там — взрослому по пояс.

Водитель BMW «спрыгнул» с метрового парапета. Как в кино не получилось (видео)

Помимо состояния BMW, серьезные опасения вызывает и кондиция зеленой зоны после такого удара.

— Я позвонил в милицию, объяснил, что и как, но, так как не сказал свою фамилию, никаких действий не было. Хотя видео предостаточно, — утверждает наш читатель.

Напомним, что за уничтожение газона предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 15.22 Кодекса об административных правонарушениях: «незаконные удаление, пересадка произрастающей в населенных пунктах древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, либо повреждение такой растительности или ее уничтожение, либо повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах», влекут наложение штрафа в размере до 50 базовых величин.

Водитель BMW «спрыгнул» с метрового парапета. Как в кино не получилось (видео)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о курьезном происшествии в Барановичах. По его словам, 7 марта в одном из дворов автомобиль BMW совершил безоглядный прыжок с...
 
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