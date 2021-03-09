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Премьера новых iPad Pro ожидается 23 марта
Источник материала: Onliner
Техноблогер Джон Проссер раскрыл возможную дату весенней презентации Apple,
Презентация должна пройти в онлайне, как и несколько предыдущих. Главным анонсом станет iPad Pro: по нынешней информации, его оснастят чипом A14X Bionic (по мощности сравним с M1 в Mac), также некоторые модели получат поддержку 5G. Важным изменением станет экран — по давним слухам, Apple перейдет на технологию Mini-LED.
Помимо этого, прогнозируют, Apple может представить GPS-метки AirTags, о которых поговаривают уже около года. Заодно возможен дебют обновленной приставки Apple TV.
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A12 Bionic, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
10.9" IPS (2360x1640), iPadOS, Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, цвет голубой
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Техноблогер Джон Проссер раскрыл возможную дату весенней презентации Apple, передает ресурс Gizmochina. По данным источника, мероприятие состоится 23 марта — ровно через...
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