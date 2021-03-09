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Премьера новых iPad Pro ожидается 23 марта

09.03.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Техноблогер Джон Проссер раскрыл возможную дату весенней презентации Apple, передает ресурс Gizmochina. По данным источника, мероприятие состоится 23 марта — ровно через две недели. На этой презентации ожидаются обновленные iPad Pro и другие продукты компании.

Презентация должна пройти в онлайне, как и несколько предыдущих. Главным анонсом станет iPad Pro: по нынешней информации, его оснастят чипом A14X Bionic (по мощности сравним с M1 в Mac), также некоторые модели получат поддержку 5G. Важным изменением станет экран — по давним слухам, Apple перейдет на технологию Mini-LED.

Помимо этого, прогнозируют, Apple может представить GPS-метки AirTags, о которых поговаривают уже около года. Заодно возможен дебют обновленной приставки Apple TV.

Планшет Apple iPad 10.2" 2020 32GB MYL92 (серый космос)
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10.9" IPS (2360x1640), iPadOS, Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, цвет голубой
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Техноблогер Джон Проссер раскрыл возможную дату весенней презентации Apple, передает ресурс Gizmochina. По данным источника, мероприятие состоится 23 марта — ровно через...
 
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