В минской пятиэтажке на пожаре погибла женщина

Источник материала: Onliner

Вечером 8 марта в 5-этажном доме микрорайона Чижовка во время пожара в собственной квартире погибла женщина 1939 года рождения. Сообщение о возгорании квартиры по Уборевича, 148 поступило на пульт МЧС в 20:15, однако когда спасатели прибыли на место происшествия, обнаружили хозяйку квартиры в бессознательном состоянии. В 20:40 работники скорой констатировали смерть женщины, которая наступила до прибытия к месту вызова.

Причина пожара устанавливается. Огонь закоптил помещение и повредил имущество на площади 4 кв. м.