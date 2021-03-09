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В минской пятиэтажке на пожаре погибла женщина

09.03.2021 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вечером 8 марта в 5-этажном доме микрорайона Чижовка во время пожара в собственной квартире погибла женщина 1939 года рождения. Сообщение о возгорании квартиры по Уборевича, 148 поступило на пульт МЧС в 20:15, однако когда спасатели прибыли на место происшествия, обнаружили хозяйку квартиры в бессознательном состоянии. В 20:40 работники скорой констатировали смерть женщины, которая наступила до прибытия к месту вызова.

Причина пожара устанавливается. Огонь закоптил помещение и повредил имущество на площади 4 кв. м.

 
 
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Вечером 8 марта в 5-этажном доме микрорайона Чижовка во время пожара в собственной квартире погибла женщина 1939 года рождения. Сообщение о возгорании квартиры по...
 
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