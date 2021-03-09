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Эксперт: Россия расширяет военное присутствие в Беларуси с помощью перманентных учений
09.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Военный обозреватель Егор Лебедок – о последних договоренностях правителей Беларуси и России.
Комментируя последнюю встречу с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко сообщил: белорусским военнослужащим было бы неплохо перенимать передовые методики ведения боевых действий, осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными.
– Мол, это его инициатива, которая поддержана Путиным, –
В политике это типовое поведение: если тебе навязывают чуждые решения, противостоять которым не можешь, то для имитации своей значимости и независимости в глазах народа такие решения подаются как собственная инициатива.
Одним из итогов «инициативы» стала договоренность министров обороны Беларуси и России создать три центра совместной подготовки, один из которых будет в Гродненской области. В сентябре 2020 года писал, что вместо создания постоянных военных баз Россия будет использовать для расширения своего военного присутствия непрерывные учения.
Фактически, учебный центр это и есть перманентные учения.
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Егор Лебедок – о последних договоренностях правителей Беларуси и России.
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