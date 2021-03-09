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Эксперт: Россия расширяет военное присутствие в Беларуси с помощью перманентных учений

09.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Военный обозреватель Егор Лебедок – о последних договоренностях правителей Беларуси и России.

Комментируя последнюю встречу с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко сообщил: белорусским военнослужащим было бы неплохо перенимать передовые методики ведения боевых действий, осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными.

– Мол, это его инициатива, которая поддержана Путиным, – пишет Лебедок. – Такие же «инициативы, поддержанные Путиным» Лукашенко проявлял и в отношении изменения замысла учений «Славянское братство», и в переводе грузопотоков через российские порты и др.

В политике это типовое поведение: если тебе навязывают чуждые решения, противостоять которым не можешь, то для имитации своей значимости и независимости в глазах народа такие решения подаются как собственная инициатива.

Одним из итогов «инициативы» стала договоренность министров обороны Беларуси и России создать три центра совместной подготовки, один из которых будет в Гродненской области. В сентябре 2020 года писал, что вместо создания постоянных военных баз Россия будет использовать для расширения своего военного присутствия непрерывные учения.

Фактически, учебный центр это и есть перманентные учения.

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Егор Лебедок – о последних договоренностях правителей Беларуси и России.
 
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