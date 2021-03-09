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В Миорском районе пьяный на Volvo вылетел на пешеходную дорожку и насмерть сбил женщину

09.03.2021 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель насмерть сбил женщину в Миорском районе, сообщили в Следственном комитете.


По данным следствия, вечером 8 марта 44-летний водитель Volvo двигался по улице Ленина в городе Дисна. При заезде на мост он наехал на бордюрный камень, вылетел на пешеходную дорожку и сбил 51-летнюю женщину. После этого автомобиль проехал по металлической опоре и перевернулся.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно результатам медицинского освидетельствования, наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,1 промилле.

Следователи в отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси. Он задержан.

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Следователи в отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси. Он задержан.
 
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