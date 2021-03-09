Американский F-35 «уничтожит» российский «Циркон»

Источник материала: Tut.by

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II сможет выступать в качестве «расширенной пары глаз», предоставляя «потрясающие возможности» для слияния данных на американских кораблях. Особенности применения данных самолетов совместно с корабельной системой Naval Integrated Fire Control-Counter Air (NIFC-CA) в интервью The Drive раскрыл директор по системам миссий надводного флота компании Lockheed Martin Рич Калабрезе. Об этом пишет Lenta.ru .



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«По сути, архитектура устроена таким образом, что мы создали компонент, который может получать данные, которые будут поступать от F-35, и предоставлять их в форме, которую система управления вооружением может использовать для поражения», — сказал специалист, отвечая на вопрос журналиста издания Тайлера Роговея о способности эсминцев или крейсеров поражать цели, не находящиеся в зоне видимости данных кораблей.

В октябре 2020 года журнал Popular Mechanics написал, что обнаружить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» можно при помощи палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye или палубного истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, а наведение на ракету с целью ее последующего уничтожения осуществлять посредством новейшей системы NIFC-CA.

В том же месяце Минобороны России представило ролик первого пуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков».