«У меня был только один выбор». Избитый ОМОНом таксист из Гродно, которому грозило три года, бежал в Литву

Источник материала: Tut.by

Гродненский таксист Алексей Лапа, при задержании избитый ОМОНом, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за насилие над сотрудниками милиции, 3 марта должен был выступить в суде Октябрьского района Гродно с последним словом — и ждать приговора судьи. Однако на последнее судебное заседание он не явился — и его объявили в розыск. Оказалось, он перешел белорусско-литовскую границу и попросил политического убежища в Литве. Гродненец поделился своей историей с Hrodna.life.



Алексей Лапа во время одного из судебных заседаний. Фото: TUT.BY

31-летнего таксиста Алексея Лапу вместе с друзьями задержали 11 августа прошлого года, после того как он на машине попытался уехать со стоянки около гипермаркета «Алми». Задержали с применением силы компанию на площади Декабристов. Позже Лапу и его друга обвинили в насилии над омоновцами. Разбирательство шло в суде Октябрьского района четыре месяца. Алексей себя называет пострадавшим, но никак не виновным.

При задержании Алексей получил многочисленные переломы, ушибы, гематомы. Оперировали гродненца в отделении челюстно-лицевой хирургии областной больницы. В заключительном диагнозе — перелом челюсти, гайморовых пазух, скуловой кости, носа и многочисленные ушибы. Гродненец, кстати, оформлял документы на инвалидность из-за травм, которые получил в момент задержания. В 2020 году Лапе провели две операции.

Прокурор запросил для гродненца три года колонии, а также конфискацию автомобиля и взыскание с обвиняемого судебных издержек. Алексей решил бежать.

О своем решении покинуть страну он никому не сообщал. С родственниками, говорит, связался, только когда пересек литовскую границу. Гродненец признается, что побег — самое отчаянное решение в его жизни.

— У меня был только один выбор — бежать. Я являюсь потерпевшим, а мне хотят дать три года колонии. После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны.

Лапа переходил литовскую границу ночью. Он понимал, что его могут задержать еще на белорусской стороне и взять под стражу.

— Было страшно. Не было уверенности, что смогу перебежать в Литву. Риск в таких ситуациях всегда есть. Поэтому надо было бежать только вперед. В итоге удалось перелезть забор и выйти на литовскую территорию. Спустя несколько минут ко мне подъехала машина пограничников: спросили, почему я здесь нахожусь. Проверили рюкзак с вещами и повезли на заставу.

При встрече с литовскими пограничниками Алексей попросил политического убежища. На заставе у него забрали вещи и поместили в изолятор временного содержания.

— Мне сразу сказали, чтобы я ничего не боялся. Никто выдавать меня белорусской стороне не собирается. Попросили написать свою историю и почему прошу убежища в Литве. После этого приехал представитель миграционной службы — и меня выпустили, — рассказывает Алексей.



Так Алексей выглядел после задержания. Фото: s13.ru

Пока мужчина находится на карантине на заставе литовских пограничников и ждет результаты теста на COVID-19. После карантина гродненца должны перевезти в лагерь для беженцев.

— После избиения в августе у меня ухудшилось здоровье. Это было необоснованное насилие в отношении меня и других мирных граждан Беларуси. Такого быть не должно. Я готов вернуться в Беларусь, когда законы начнут работать в пользу граждан.

В августе 2020 года Алексей обратился в Следственный комитет с заявлением: просил провести проверку по факту избиения его сотрудниками ОМОНа. В январе 2021 года пришел ответ: отказать в возбуждении уголовного дела «за отсутствием в деянии состава преступления»

— То, что произошло со мной 11−12 августа 2020 года, это тяжелая травма — как физическая, так и моральная. С ней сложно справиться, отпечаток останется на всю жизнь. Физическую боль, которую я испытал, я не пожелаю никому — даже тем, чьими непосредственными действиями она была мне причинена. Сравнить мои ощущения можно с переживаниями, испытываемыми героями книг, фильмов про Вторую мировую войну, в которых описываются издевательства фашистов над военнопленными, — говорит Алексей.

В Литве Лапа планирует также просить о медицинской помощи.

С гродненцем уже связались представители фондов, которые оказывают помощь беженцам из Беларуси.

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