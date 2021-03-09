﻿ В Пуховичском районе 17-летний бесправник на Dodge врезался в земляную насыпь. 21.by
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В Пуховичском районе 17-летний бесправник на Dodge врезался в земляную насыпь

09.03.2021 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 7 марта в Пуховичском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Установлено, что 17-летний водитель Dodge двигался по трассе Караваево — Голоцк, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где врезался в земляную насыпь.

В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

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В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
 
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