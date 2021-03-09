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В Пуховичском районе 17-летний бесправник на Dodge врезался в земляную насыпь
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 7 марта в Пуховичском районе,
Установлено, что 17-летний водитель Dodge двигался по трассе Караваево — Голоцк, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где врезался в земляную насыпь.
В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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