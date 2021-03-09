В Сеть «утекла» информация о новой презентации Apple 23 марта. Что на ней покажут

Источник материала: Tut.by

Новая виртуальная презентация компании Apple может состояться 23 марта. Об этом пишет известное издание MacRumors . Ресурс также обозначил устройства, которые покажут во время анонса.



Фото: Reuters

Сперва предполагалось, что анонс состоится 16 марта, но в Bloomberg эту информацию опровергли. Далее в Сети начали говорить про 23 марта, эту дату подтвердили два информатора. В общем, пока официально Apple ничего не подтвердила, но, как правило, подобные «сливы» оказываются правдивыми.

В 9to5mac , еще одном известном ресурсе, также рассказали об устройствах, которые стоит ждать. Так, от компании ожидают показ нового iPad Pro с экраном на 12,9 дюйма, построенном по технологии mini-LED (разновидность подсветки, позволяющая добиться лучших показателей контрастности и динамического диапазона, в том числе при активном HDR). Девайс, вероятно, будет выполнен в привычном дизайне, и также получит усовершенствованный процессор на базе чипа А14.

Из возможного, но точно не подтвержденного, выделяется iPad mini с экраном на 8,4 дюйма. Причем дизайн останется плюс минус тем же — то есть с физической клавишей Home. В последний раз iPad mini обновляли еще в 2019 году.

А еще почти наверняка покажут беспроводные наушники — AirPods Pro (2-го поколения) и обычные AirPods (3-го поколения). Pro-модель, возможно, будет больше напоминать наушники от конкурентов и избавится от «ножек». Правда, в Bloomberg до сих пор в этом сомневаются. Про обычные AirPods известно чуть больше — их «живая» фотография якобы уже даже появлялась в Сети.

Из других возможных анонсов — следующее поколение ТВ-приставки Apple TV, а также показ геометок AirTags. Последние, правда, ожидаются уже года два. Ранее также предполагалось, что в марте этого года представят iPhone SE (3-го поколения). Но по информации известного аналитика Минг-Чи Куо, в этом году девайс вряд ли покажут.