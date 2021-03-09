От Минска до Душанбе: страны Содружества встречают Масленицу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня двойной праздник. 8 марта в этом году совпало с началом масленичной недели. Первый ее день называется «встреча». У него есть свои традиции: например, первый блин нужно отдать нуждающимся. Как отмечают Масленицу в странах Содружества – расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

Во Владикавказе праздничные гулянья с конкурсами, выступлением казачьих коллективов, сжиганием чучела Маслены устраивают в центральном парке, сообщает корреспондент Чермен Улубиев. Гостей угощают главным блюдом. Это неделя, пожалуй, единственная в году, когда осетинские пироги уступают по популярности блинам. Их готовят и продают повсюду. Так, в одном из супермаркетов города будут жарить по две тысячи блинов в день. Почти все продукты из рецепта за год значительно подорожали. В цене поднялись яйца, мука, подсолнечное масло. По сравнению с прошлой Масленицей стоимость блюда выросла на 10%. Сегодня порция из пяти блинов обойдется жителям в 75 центов.

В Петербурге масленичный марафон подхватили большинство заведений общепита. В профильных ресторанах цена за порцию из двух блинов начинается от 1 доллара 20 центов, информирует корреспондент Елена Куршук. Классические начинки – варенье, сыр или ветчина. Популярные японские рестораны предлагают рисовые блинчики с лососем или тунцом за три доллара. Даже бургерные, весь год игнорировавшие русскую народную выпечку, теперь зазывают блинным сэндвичем. Цены начинаются от четырех долларов. Веганские кафе – их в Петербурге все больше – предлагают блинчики из миндальной воды, бананов и отрубей. Такой десерт еще и самый бюджетный – порция стоит всего 60 центов.

На масленичной неделе в минских кафе блины становятся самым популярным блюдом. А еще их предлагают на ярмарках, городских гуляниях и в туристических усадьбах, отметила корреспондент Екатерина Михайлинская. Там к проводам зимы составляют особые программы и меню. Масштабные празднования запланированы в Беларуси на конец недели с 12 по 14 марта. Но угоститься блинами можно уже сегодня. Они есть с начинкой и без, сладкие – с джемами, шоколадные – или сытные: с ветчиной или грибами. Цены разные – от 60 центов за классический вариант до шести долларов за порцию с икрой.

В Таджикистане на Масленицу русская община устраивает настоящее веселье – с частушками, народными потешками, сжиганием чучела зимы и, конечно, блинами, рассказал корреспондент Абубакр Файзуллоев. Ассортимент главного блюда большой: со сгущенкой, творогом, мясом, икрой и вареньем. Круглые, румяные, горячие! Всех, кто пришел на праздник весь день угощают блинами. Также организаторы рассказывают жителям, как называются дни масленичной недели, о традициях и приметах.