ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От Минска до Душанбе: страны Содружества встречают Масленицу

09.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня двойной праздник. 8 марта в этом году совпало с началом масленичной недели. Первый ее день называется «встреча». У него есть свои традиции: например, первый блин нужно отдать нуждающимся. Как отмечают Масленицу в странах Содружества – расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

Во Владикавказе праздничные гулянья с конкурсами, выступлением казачьих коллективов, сжиганием чучела Маслены устраивают в центральном парке, сообщает корреспондент Чермен Улубиев. Гостей угощают главным блюдом. Это неделя, пожалуй, единственная в году, когда осетинские пироги уступают по популярности блинам. Их готовят и продают повсюду. Так, в одном из супермаркетов города будут жарить по две тысячи блинов в день. Почти все продукты из рецепта за год значительно подорожали. В цене поднялись яйца, мука, подсолнечное масло. По сравнению с прошлой Масленицей стоимость блюда выросла на 10%. Сегодня порция из пяти блинов обойдется жителям в 75 центов.

В Петербурге масленичный марафон подхватили большинство заведений общепита. В профильных ресторанах цена за порцию из двух блинов начинается от 1 доллара 20 центов, информирует корреспондент Елена Куршук. Классические начинки – варенье, сыр или ветчина. Популярные японские рестораны предлагают рисовые блинчики с лососем или тунцом за три доллара. Даже бургерные, весь год игнорировавшие русскую народную выпечку, теперь зазывают блинным сэндвичем. Цены начинаются от четырех долларов. Веганские кафе – их в Петербурге все больше – предлагают блинчики из миндальной воды, бананов и отрубей. Такой десерт еще и самый бюджетный – порция стоит всего 60 центов.

На масленичной неделе в минских кафе блины становятся самым популярным блюдом. А еще их предлагают на ярмарках, городских гуляниях и в туристических усадьбах, отметила корреспондент Екатерина Михайлинская. Там к проводам зимы составляют особые программы и меню. Масштабные празднования запланированы в Беларуси на конец недели с 12 по 14 марта. Но угоститься блинами можно уже сегодня. Они есть с начинкой и без, сладкие – с джемами, шоколадные – или сытные: с ветчиной или грибами. Цены разные – от 60 центов за классический вариант до шести долларов за порцию с икрой.

В Таджикистане на Масленицу русская община устраивает настоящее веселье – с частушками, народными потешками, сжиганием чучела зимы и, конечно, блинами, рассказал корреспондент Абубакр Файзуллоев. Ассортимент главного блюда большой: со сгущенкой, творогом, мясом, икрой и вареньем. Круглые, румяные, горячие! Всех, кто пришел на праздник весь день угощают блинами. Также организаторы рассказывают жителям, как называются дни масленичной недели, о традициях и приметах.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый день масленичной недели называется «встреча». У него есть свои традиции: например, первый блин нужно отдать нуждающимся.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор характеристик игровой площадки Вулкан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by