Назван победитель кинопремии Critics' Choice Awards

Источник материала: Tut.by

Драма Хлои Чжао «Земля кочевников» взяла главный приз премии Critics' Choice Awards. Кроме главной, ленту отметили в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая операторская работа». Об этом сообщается на сайте кинопремии.



Фото: кадр из фильма «Земля кочевников»

Картина была представлена в 12 номинациях и одержала победу в четырех. Среди сериалов лучшим стал проект Netflix «Корона», а в номинации «Лучший комедийный сериал» приз достался «Теду Лассо».

Награды Critics' Choice Movie Awards раздает ассоциация Broadcast Film Critics, в которую входят несколько сотен критиков, работающих на телевидении, радио и в онлайн-изданиях.

Ранее фильм «Земля кочевников» получил «Золотой глобус» и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, его также признавали лучшим американские и канадские кинокритики.

Сюжет фильма такой: главная героиня Ферн пострадала от экономического кризиса и вынуждена как кочевник ездить по Америке. В фильме снялись и настоящие кочевники. В основе сценария — книга Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века», которая рассказывает о немолодых американцах — жертвах капитализма, вынужденных сменить стабильное место жительства на разъезды по разным концам страны.

Главную роль в фильме сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Кстати, уже в четверг в кинотеатрах Минска можно будет увидеть премьеру фильма «Земля кочевников» .

«Земля кочевников» Когда: 11 марта

Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ «Галилео», VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall

Сколько: от 8 рублей Купить билет