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Назван победитель кинопремии Critics' Choice Awards
Источник материала: Tut.by
Драма Хлои Чжао
Картина была представлена в 12 номинациях и одержала победу в четырех. Среди сериалов лучшим стал проект Netflix «Корона», а в номинации «Лучший комедийный сериал» приз достался «Теду Лассо».
Награды Critics' Choice Movie Awards раздает ассоциация Broadcast Film Critics, в которую входят несколько сотен критиков, работающих на телевидении, радио и в онлайн-изданиях.
Ранее фильм
Сюжет фильма такой: главная героиня Ферн пострадала от экономического кризиса и вынуждена как кочевник ездить по Америке. В фильме снялись и настоящие кочевники. В основе сценария — книга Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века», которая рассказывает о немолодых американцах — жертвах капитализма, вынужденных сменить стабильное место жительства на разъезды по разным концам страны.
Главную роль в фильме сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).
Кстати, уже в четверг в кинотеатрах Минска можно будет увидеть премьеру фильма
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Драма Хлои Чжао «Земля кочевников» взяла главный приз премии Critics' Choice Awards. Кроме главной, ленту отметили еще в четырех номинациях. Об этом сообщается на сайте...
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