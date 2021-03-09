Минздрав предложил ужесточить наказание за буллинг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Назрела необходимость ужесточения ответственности за разжигание экстремизма и буллинга, заявила в эфире телеканала СТВ первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

Она отметила, что по роду своей деятельности часто встречается с людьми, кого травля сломала психически.

"Некоторым людям мы до сих пор пытаемся помочь и вернуть их обратно в нормальную жизнь. Я не говорю, что в какую-то общественно значимую жизнь", - сказала Богдан.

Она подчеркнула, что буллингу подвержены представители разных профессий, и сейчас это проблема. По ее словам, были те, кто не выдерживал давления, потому что угрозы шли не только им, но и близким.

"Во-первых, ответственность должна быть. Во-вторых, она должна быть жесткой", - отметила Богдан.

По ее словам, 2020 год показал, что белорусское общество раскололось.

"Эта разобщенность нагнетается и подогревается и средствами массовой коммуникации, и СМИ, и Telegram-каналами. Да и просто в общении людей разобщенность есть сегодня", - добавила замминистра.

Протесты в Беларуси

Массовые акции протеста начались сразу после выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Они продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В отношении протестующих после выборов было возбуждено более тысячи уголовных дел.

После некоторые педагоги, бывшие членами участковых избирательных комиссий в разных регионах страны, заявили о том, что стали получать угрозы в свой адрес. О проблеме буллинга учителей высказался министр образования Беларуси Игорь Карпенко, призвав "успокоиться, отбросить все эмоции и не превращать учреждения образования в площадки для политических баталий"

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