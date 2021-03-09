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Сразу пять человек погибли в огне за сутки

09.03.2021 11:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прошедшие дежурные сутки зафиксировали гибель сразу пяти человек на пожар в Беларуси.

Сразу пять человек погибли в огне за сутки
Фото носит иллюстративный характер

Беда постучалась в дома:

08.03.

  • в 15:29 (поступило сообщение о пожаре) на территории садового товарищества «Горани» (рядом с деревней Вишневка Минского района) — погиб 32-летний мужчина;
  • в 17:59 в агрогородке Еремино (Гомельского района) — погиб 41-летний мужчина;
  • в 20:15 в Минске — погибла 81-летняя женщина;

09. 03.

  • в 00:50 в деревне Рымаши (Копыльский района) — погиб 84-летний мужчина;
  • в 03:11 в деревне Цыпки (Сенненского района) — погиб 74-летний мужчина.

С начала года на территории Беларуси произошло 1451 пожар (за аналогичный период прошлого года 912), на которых погибли 217 человек (142). 

 
Теги: Минск
 
 
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Прошедшие дежурные сутки зафиксировали гибель сразу пяти человек на пожар в Беларуси.
 
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