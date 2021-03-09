|
Сразу пять человек погибли в огне за сутки
Источник материала: Навiны
Прошедшие дежурные сутки зафиксировали гибель сразу пяти человек на пожар в Беларуси.
Беда постучалась в дома:
08.03.
09. 03.
С начала года на территории Беларуси произошло 1451 пожар (за аналогичный период прошлого года 912), на которых погибли 217 человек (142).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошедшие дежурные сутки зафиксировали гибель сразу пяти человек на пожар в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)