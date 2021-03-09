Источник материала: Хартия'97

США мобилизуют свою экономику против Китая 9.03.2021, 11:13

Вашингтон пытается сохранить роль лидера в технологической отрасли.

Сейчас происходят серьезные сдвиги в экономической стратегии Америки, без особых публичных дебатов Соединенные Штаты движутся к тому, что станет новой версией американской промышленной политики, направленной на конкуренцию с Китаем в технологической отрасли, поскольку Пекин также мобилизует свои силы на фоне обострения противостояния с США, говорится в статье The Washington Post, с которой знакомит "Зеркало недели. Украина" .

Американский сенатор Марко Рубио кратко изложил новое видение в речи, которую произнес еще в декабре 2019 года. Он сказал, что пришло время признать "опасность фундаментализма свободного рынка" в отношениях с Китаем и вместо этого принять "проамериканскую промышленную политику XXI века". Такое ревизионистское мышление сейчас оживляет администрацию президента Джо Байдена, старших членов Конгресса и некоторых ведущих представителей технологической отрасли.

Изменения, которые развитие искусственного интеллекта внесет во все, что касается цифровых технологий, могут удивить даже самых уважаемых экспертов в этой области. Вот почему США взволнованы по поводу необходимости радикально увеличить усилия в противостоянии с Китаем, ведь от этого зависит американское будущее в военном, экономическом и даже политическом плане.

Основным шагом к правительственным инвестициям в технологии являются опасения, что так называемый гражданско-военный синтез Китая победит. Бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт считает, что "угроза руководства Китая в ключевых отраслях технологий - это национальный кризис". Вместо того, чтобы оставлять решение частным компаниям, он призвал к "гибридному подходу, который более плотно согласовывает усилия правительства и частного сектора для победы".

Подобные рекомендации важны, поскольку их поддерживают многие представители технологической отрасли: исполнительный директор Oracle Сафра Кац, главный научный руководитель Microsoft Эрик Горвиц, руководитель отдела искусственного интеллекта в Google Эндрю Мур. В докладе этой "комиссии" рекомендуется, что к 2026 году расходы на исследования и разработки в области искусственного интеллекта, финансируемые государством, должны составлять 32 миллиарда долларов.

Роль правительства в финансировании передовых технологий была очевидной в прошлом. Наиболее яркий пример - разработка ядерного оружия "Манхэттенский проект". Правительственные деньги также двигали космическую программу, развивали Интернет, строили инфраструктуру для национальной и глобальной коммерции. Однако, правительственное вмешательство стало проблемой при технологическом и финансовом подъеме последних десятилетий.

Комиссия рекомендует создать новый "совет" по вопросам конкурентоспособности технологий под председательством вице-президента, руководящий комитет по новым технологиям, которые будут способствовать изменениям в Пентагоне и спецслужбах. Также важными станут изменения в иммиграционной и образовательной политике.

Администрация Джо Байдена приняла основную часть отчета комиссии, но не согласна с некоторыми деталями. Белый дом считает, что лучше передавать новые инициативы через имеющуюся межведомственную структуру Совета национальной безопасности и Национального экономического совета, а не создавать дополнительную комиссию. Но администрация Байдена поддерживает много конкретных рекомендаций по новой технологической политике.

Такой тип двусторонней поддержки может привлечь новые инвестиции в области искусственного интеллекта и других новейших технологий, считает администрация Байдена.

Команда Байдена также разделяет энтузиазм относительно "коалиции единомышленников", чтобы способствовать развитию и использованию искусственного интеллекта, новейших технологий в соответствии с демократическими ценностями. Учитывая то, что некоторые европейские и азиатские союзники США недавно выразили обеспокоенность относительно роста влияния Китая, администрации Байдена будет легче действовать через уже имеющиеся структуры, такие как "Группа семи", партнерство в области безопасности Индии, Японии, Австралии и США, а также двусторонние отношения с Европейским Союзом.

Фокусом будет попытка сделать экономику США настолько открытой, чтобы она продолжала привлекать самых талантливых людей в мире, когда чиновники пытаются защитить американскую лидерскую роль в ключевых технологиях. Новая технологическая политика США будет способствовать инновациям, резюмирует издание.

В ковидном мире мыльные пузыри хай-тека неконтролируемо растут, как и цена биткоина, но усиливается и чувство тревоги, что рано или поздно эти пузыри лопнут под собственным давлением, и ничем не обеспеченная ликвидность уничтожит и рынок, и доллар вместе с ним. Причиной этого может стать не только возвращение мировой экономики к "нормальному" функционированию. Дело в том, что у хай-тека в США появился конкурент, и он довольно специфически относится к правилам Уолл-стрит. Этот конкурент — Китай. Уже нет никаких сомнений, что в ближайшие годы развернется жесткое противостояние, и в первую очередь — на уровне государственных политик, за технологическое лидерство.

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