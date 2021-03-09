Источник материала: Хартия'97

Юристу Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 мая 9.03.2021, 11:04

Максим Знак

Фото: tut.by

Политзаключенный незаконно удерживается под стражей с 9 сентября.

Юристу Максиму Знаку продлен срок содержания под стражей до 9 мая. Об этом tut.by сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский.

Максима Знака задержали 9 сентября. 25 января ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей до 9 марта, а на днях Знаку продлили еще на два месяца.

— Максиму вручили копию постановления о продлении срока содержания под стражей. Мы обжалуем решение следствия, — прокомментировал решение продлить содержание адвоката в СИЗО Дмитрий Лаевский.

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