Источник материала: Хартия'97

«Вот когда деньги отняли, мы не выдержали» 9.03.2021, 11:00

Всеволожская межрайонная больница.

Фото: Вконтакте

Как в Ленинградской области РФ взбунтовались медики.

В декабре прошлого года младшая медсестра инфекционного отделения Морозовской городской больницы (структурное подразделение Всеволожской райбольницы в РФ) Марина Корчага записала видеообращение к «прямой линии» президента Путина, пишет «Новая газета» .

— Я работаю в «красной» зоне, — начала Марина, — и у нас не хватает средств индивидуальной защиты — СИЗ. Не хватает персонала, каждый совмещает по три вида работ. Два месяца назад работникам инфекционного отделения убрали «класс вредности». Это повлияло на оплату труда. Мы неоднократно обращались в прокуратуру, Роспотребнадзор, писали губернатору о том, что вынуждены работать без должного обеспечения средствами защиты. Но получали лишь отписки.

На прямую линию 18 декабря 2020 года обращение Марины не попало. Но накануне Корчага показала видео знакомой с НТВ, и часть ролика появилась в новостях 16 декабря. На следующий день в больницу экстренно прибыло областное телевидение.

— Записали сюжет, что СИЗ хватает, что все выплаты медики получают, — усмехается Марина. — Председатель областного комздрава Сергей Вылегжанин заявил, что СИЗ на три недели в больнице есть. Только почему-то эту кучу не показали. В тот же день я в реанимации в начале смены сфотографировала: осталась одна пара перчаток. Это в реанимации, где перчатки десятками за смену уходят.

НТВ тоже выдало новый сюжет: картина в Морозовской больнице благостная, а врач Елена Коробейникова рассказывает, что на «ковидные» надбавки купила новый автомобиль.

Всеволожская больница, как и другие, работала на пределе возможностей с апреля прошлого года. Поначалу СИЗ не хватало, как и везде, но летом ковид немного отступил и снабжение стационаров улучшилось.

— Мы терпели, потому что зарплаты реально выросли, — говорит Марина. — Но все это время так и не было полных комплектов защиты. Нам выдали, например, белые защитные комбинезоны. Они одноразовые и должны, по идее, выдаваться по четыре штуки на смену как минимум. А нам давали один в две недели. И мы эти одноразовые комбинезоны стирали. Респираторы девчонки клали в ультрафиолетовый стерилизатор, после чего они жутко воняли, надеть невозможно. Перчатки я должна менять после каждой манипуляции: перестелила одну кровать — выбросила, новые взяла. Поправила больному одеяло — к другому я в тех же перчатках не могу даже подойти.

В день у меня в норме уходило бы минимум 50 пар. А нам давали на три дня одну пачку на трех человек. А мы же и мочу сливаем, и сопли вытираем, с выделительными системами работаем.

В одном костюме я полы мою, а потом в пищеблок должна идти. Мы все терпели, хотя на одну сестричку вместо 12 больных приходилось 35. Зато младшая медсестра, работая на две ставки, стала получать 70 тысяч.

Но с началом второй волны эпидемии, по словам Марины, зарплата у младшего медперсонала в больнице упала: за работу на две ставки выходило 35 тысяч.

— Вот когда у нас еще и деньги отняли, мы не выдержали, — выдыхает Марина.

Обращения к начальству, коллективные письма в инстанции, от Роспотребнадзора до прокуратуры, не помогали. Тогда медсестры, объединившись, решили не только послание Путину записать, но и снимать на фото и видео все, что происходит в больнице.

— Меня один раз комиссия Роспотребнадзора в коридоре остановила, замечание сделала, — рассказала «Новой» медсестра Надежда (имя изменено, подлинное имя известно редакции). — Я не выдержала и все им высказала. Показываю перчатки и говорю: «Я в них только что памперсы меняла и утки выносила, а сейчас обед иду раздавать». И что вы думаете? Ничего не изменилось.

Шокирующее видео медсестры сняли в помещении, куда складывали тела умерших. На самом деле, их в специальных мешках должны были отвозить в морг. Но на видео (есть в редакции) покойники вповалку лежат в простынях.

— Не хватало специальных мешков для трупов, — объясняет Надежда. — Вот они лежат в простынках в подсобке, один упакуют — вывезут. Потом из морга приносят использованный мешок, заворачивают в него покойника, везут, в морге вынимают, мешок несут обратно.

После выхода видеообращения в больницу пришла комиссия Роспотребнадзора. Ей предъявили персонал в многоразовых защитных комплектах. У одной из медсестер молния на свежепостиранном комбинезоне была застегнута не до конца, и ее в присутствии комиссии стала отчитывать старшая. Выяснилось: многоразовые костюмы, выданные младшему медперсоналу еще в июле, пережили столько стирок и обработок, что у них начали ломаться молнии.

— Какой бы он ни был многоразовый, сколько он обработок выдержал, представляете? — говорит Надежда. — Нам их выдали в июле, с тех пор новых не было. А его, по идее, каждые четыре часа менять надо.

Рассказы медиков подтверждаются фотографиями и видеозаписями, сделанными в инфекционном отделении. Документы они приложили к письменным обращениям сотрудников больницы в Роспотребнадзор, в Росздравнадзор, в прокуратуру, в Минздрав.

«В ходе расследования факты… подтвердились в части недостаточного обеспечения сотрудников медицинской организации Морозовская ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» средствами индивидуальной защиты», — говорится в официальном ответе Роспотребнадзора на запрос независимого профсоюза медиков «Действие».





Окончание коллективного письма в в Роспотребнадзор и Росздравнадзор от медперсонала Морозовской горбольницы. В нем медики указывали: «Не хватает медперсонала», «нагрузки очень большие», «не хватает расходных материалов», «персонал не обеспечен средствами защиты» и проч.

«Вы больше не нужны…»

После выхода видеообращения Марины Корчаги ей дважды объявили выговор.

— Первый — 17 декабря, — рассказывает Марина. — Я «график мочи» заполняла. В перчатках неудобно, я их сняла, и тут же старшая медсестра появилась — выговор. Второй раз 7 января мусор вынесла на улицу. Но в бахилах скользко, мигом шлепнешься, а щиток на лице моментально запотевает. Только я это все сняла и взяла мусор, тут же из-за угла появляется старшая медсестра. Как будто ждала.

В январе Марину Корчагу уволили.

С 2018 года в больнице существовал независимый профсоюз «Действие», который уже однажды через суд отстоял интересы уволенных сотрудников отделения зубопротезирования. Посмотрев на это, медсестры инфекционного отделения и у себя создали ячейку «Действия». Но теперь под угрозой увольнения оказался сам председатель профсоюза — врач-эндоскопист Геннадий Владимиров.

— Мы уже многому научились, — говорит Владимиров. — Составляем акты, если чего-то не хватает. Записываем аудио и видео, показываем проверяющим. В конце декабря был создан общий чат, в котором члены профсоюза обсуждали, как реагировать на незаконные действия руководства. Кроме почти постоянных жалоб на нехватку СИЗ я несколько раз читал и слышал (аудиозапись имеется в редакции. — М.Л.) о нехватке лекарств. Но пока наши доказательства почему-то никого не интересуют. Ну а чтобы я меньше активности проявлял, меня тоже из больницы убирают.

Владимиров утверждает, что сначала его собирались уволить по той же схеме, что Марину Корчагу, объявив по-быстрому несколько выговоров. Но доктор сумел добиться отмены выговоров через суды. Теперь, утверждает он, выясняется, что эндоскопическое отделение в больнице не особо и нужно, поэтому его надо сократить. 8 февраля 2021 года Владимиров получил от руководства больницы уведомление, что с 15 апреля 2021 года эндоскопическое отделение распускается, а он подпадает под сокращение штатов, как и еще шесть врачей-эндоскопистов, восемь медсестер и два санитара.

— Это не значит, что эндоскопических исследований в больнице вообще не будет, — уточняет Владимиров. — Без них современная диагностика просто теряет смысл. Будет создан эндоскопический кабинет срочной медпомощи. Но кабинет не способен осуществлять весь объем исследований, как это делает отделение. Это значит, что сегодняшняя очередь, а у меня исследования расписаны на несколько месяцев вперед, растянется на годы.

Много, но все равно мало

Под ковид в зданиях Морозовской больницы оборудованы два инфекционных отделения и реанимация плюс приемный покой. По состоянию на декабрь прошлого года в них на 150 коек (фактически пациентов лежало больше) работали 4 процедурных медсестры, 32 палатных и постовых медсестры, 36 младших медсестер и санитарок. Это не считая врачей. Всем им требовались средства индивидуальной защиты: комбинезоны, респираторы, щитки, бахилы, перчатки и прочее.

Из постановления главного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года:

«…Гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами больного (потенциально больного), его слизистыми оболочками, выделениями, повязками и другими предметами ухода, после контакта с оборудованием, мебелью и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от больного…» Если контакт осуществлялся в перчатках, то перчатки надо заменить.

Получается, каждой медсестре необходимо раз в четыре часа за 24-часовую смену сменить минимум 50 пар перчаток. К декабрю, то есть за восемь месяцев эпидемии, работая сутки через двое, младшая медсестра могла израсходовать 4 тысячи пар перчаток.

По данным сайта госзакупок, с апреля по декабрь Всеволожская больница закупила 12 тысяч пар резиновых перчаток немедицинского назначения, такими санитарки и младшие медсестры могут пользоваться, когда моют пол. Еще купили 6 тысяч пар трикотажных перчаток. Обе закупки датированы ноябрем 2020 года, когда больничный профсоюз уже поднял шум.

До этого были закупки нитриловых и латексных медицинских перчаток. Если верить сайту госзакупок, происходили они только в апреле, тогда приобрели сразу на 2 миллиона рублей (количество в контракте не указано, но исходя из цены, это примерно 40 тысяч пар). С ними медики работали все лето и осень. В следующий раз медицинские перчатки покупали в ноябре — опять-таки после выступлений профсоюза. Еще примерно 35 тысяч пар (точного количества в контракте снова нет). И Марина Корчага вспоминает, что действительно был момент, когда вдруг появились полные упаковки перчаток.

Маски и респираторы больница закупала в апреле — 13 300 штук. Тогда же приобрели щитки и защитные очки — 200 штук. В апреле же и в мае покупали защитные комбинезоны и костюмы — 3416 штук, большая часть — одноразовые.

В общей сложности, по данным сайта госзакупок, всего с апреля по декабрь 2020 года Всеволожская КМБ закупила различных средств индивидуальной защиты на 8,5 миллиона рублей. Но Роспотребнадзор, повторим, выявил в больнице нехватку СИЗ.





Вопросы без ответов

Всеволожская межрайонная клиническая больница считается одной из лучших в Ленобласти. Это называют заслугой ее главного врача Константина Шипачева. Он руководит медучреждением с 2011 года. Доктор медицинских наук, докторскую диссертацию защищал по теме «Инновационные технологии организации медицинской помощи…». С января 2007 года служил вице-губернатором Кемеровской области по социальной политике, с 2009-го был представителем губернатора в Москве.

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«Новая» позвонила Константину Шипачеву, но главный врач сказал, что из-за очень плохой связи он ничего не слышит. Больше его телефон не отвечал.





Чиновники отрицают проблемы с обеспечением медперсонала больницы средствами защиты. Из ответа из обладминистрации главреду «Новой газеты в Петербурге»

Комитет по здравоохранению администрации Ленобласти на запрос редакции ответил, что утверждения младшего персонала больницы не соответствуют действительности.

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