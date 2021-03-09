ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник 9 марта и его приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины

09.03.2021 11:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Праздник 9 марта и его приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
9 марта 2020 года украинцами принято отмечать день памяти Святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского.

Происходящий из знатного рода, Тарасий родился и вырос в самом Константинополе.

После получения хорошего образования он быстро продвинулся при дворе императора Константина VI и получил сенаторский чин. Когда же Тарасию было предложено принять патриархский сан, он долго отказывался, поскольку был мирянином и не считал себя достойным столь высокого звания.

Чуть позже Тарасий решил подчиниться всеобщему желанию, но при условии, что для осуждения иконоборческой ереси будет созван Вселенский Собор, где и было утверждено почитание святых икон.

Отмечается, что святитель Тарасий вел довольно аскетичную жизнь и мудро управлял церковью 22 года.

Все свое имение он истратил на Богоугодные дела, давая поесть старикам, нищим, сиротам и вдовам. Деяния святого были настолько велики, что даже после смерти возле его гроба совершались многие чудеса.

Приметы этого дня


Капель с крыш - ждите жаркое лето.

Щебечут синицы - вскоре установится теплая погода.

Если день 9 марта оказался теплым, то апрель тоже будет теплым.

Пасха будет холодной, если на крышах до сих пор снег.

Что нельзя делать в этот день


В этот день не рекомендуется употреблять алкоголь.

Нельзя сквернословить и устраивать ссоры.

9 марта запрещено резать или стричь.

Также нельзя выбрасывать вещи, если терзают сомнения.

Именины празднуют: Иван, Софрон, Илларион.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот день не рекомендуется употреблять алкоголь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Так выглядит золотая лихорадка. В Конго обнаружили гору, которая практически полностью состоит из драгметалла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by