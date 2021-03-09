Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 9 марта и его приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины В этот день не рекомендуется употреблять алкоголь.

Происходящий из знатного рода, Тарасий родился и вырос в самом Константинополе.После получения хорошего образования он быстро продвинулся при дворе императора Константина VI и получил сенаторский чин. Когда же Тарасию было предложено принять патриархский сан, он долго отказывался, поскольку был мирянином и не считал себя достойным столь высокого звания.Чуть позже Тарасий решил подчиниться всеобщему желанию, но при условии, что для осуждения иконоборческой ереси будет созван Вселенский Собор, где и было утверждено почитание святых икон.Отмечается, что святитель Тарасий вел довольно аскетичную жизнь и мудро управлял церковью 22 года.Все свое имение он истратил на Богоугодные дела, давая поесть старикам, нищим, сиротам и вдовам. Деяния святого были настолько велики, что даже после смерти возле его гроба совершались многие чудеса.Капель с крыш - ждите жаркое лето.Щебечут синицы - вскоре установится теплая погода.Если день 9 марта оказался теплым, то апрель тоже будет теплым.Пасха будет холодной, если на крышах до сих пор снег.В этот день не рекомендуется употреблять алкоголь.Нельзя сквернословить и устраивать ссоры.9 марта запрещено резать или стричь.Также нельзя выбрасывать вещи, если терзают сомнения.Именины празднуют: Иван, Софрон, Илларион.