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Евро рухнул до минимума за полтора месяца утром 9 марта на БВФБ
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара поднялся ещё на 0,0042 BYN до 2,6148 BYN/USD. Доллар дорожает уже третий день, но общее укрепление за это время составило всего 0,0075 BYN.
Курс евро упал на 0,0178 BYN до 3,1019 BYN/EUR.
Стоимость евро быстро падает уже третий день. За это время он подешевел на 0,0510 BYN до минимума за 46 дней.
Курс российского рубля снизился лишь на 0,0001 BYN до 3,5090 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 11 дней.
Московская биржа
Сегодня утром доллар торгуется на уровне 74,41 российских рублей. Это примерно соответствует уровню открытия торгов в минувшую пятницу.
Евро на утренних торгах валютной биржи в Москве обвалился до 88,22 российских рублей. Утром в минувшую пятницу за 1 евро на бирже предлагали существенно больше — почти 90 российских рублей.
Сильное снижение евро связано с тем, что на международном рынке FOREX евро подешевел к доллару до минимума почти за четыре месяца.
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Курс доллара поднялся ещё на 0,0042 BYN до 2,6148 BYN/USD.
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