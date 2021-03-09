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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евро рухнул до минимума за полтора месяца утром 9 марта на БВФБ Курс доллара поднялся ещё на 0,0042 BYN до 2,6148 BYN/USD.

По даннымпо состоянию на 10:11:Курс доллара поднялся ещё на 0,0042 BYN до 2,6148 BYN/USD. Доллар дорожает уже третий день, но общее укрепление за это время составило всего 0,0075 BYN.Курс евро упал на 0,0178 BYN до 3,1019 BYN/EUR.Стоимость евро быстро падает уже третий день. За это время он подешевел на 0,0510 BYN до минимума за 46 дней.Курс российского рубля снизился лишь на 0,0001 BYN до 3,5090 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 11 дней.Сегодня утром доллар торгуется на уровне 74,41 российских рублей. Это примерно соответствует уровню открытия торгов в минувшую пятницу.Евро на утренних торгах валютной биржи в Москве обвалился до 88,22 российских рублей. Утром в минувшую пятницу за 1 евро на бирже предлагали существенно больше — почти 90 российских рублей.Сильное снижение евро связано с тем, что на международном рынке FOREX евро подешевел к доллару до минимума почти за четыре месяца.