Xiaomi выпустит 200-ваттную зарядку для смартфонов

Источник материала: Onliner Xiaomi работает над супермощной зарядкой мощностью 200 Ватт, сообщает источник Digital Chat Station в китайском социальном сервисе Weibo. Какой смартфон будет поддерживать такую зарядку, пока не говорится.

Предположительно, смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, а кроме зарядки на 200-ваттной мощности, он будет поддерживать беспроводную и реверсивную зарядки.

Вероятным смартфоном с новой зарядкой называют Xiaomi Mi 11 Ultra, однако его дебют ожидается уже в ближайшие месяцы, в то время как премьеру зарядки прогнозируют во второй половине года.

На данный момент флагманы Xiaomi поддерживают зарядку на мощности 120 Вт.