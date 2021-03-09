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Xiaomi выпустит 200-ваттную зарядку для смартфонов

09.03.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi работает над супермощной зарядкой мощностью 200 Ватт, сообщает источник Digital Chat Station в китайском социальном сервисе Weibo. Какой смартфон будет поддерживать такую зарядку, пока не говорится.

Предположительно, смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, а кроме зарядки на 200-ваттной мощности, он будет поддерживать беспроводную и реверсивную зарядки.

Вероятным смартфоном с новой зарядкой называют Xiaomi Mi 11 Ultra, однако его дебют ожидается уже в ближайшие месяцы, в то время как премьеру зарядки прогнозируют во второй половине года.

На данный момент флагманы Xiaomi поддерживают зарядку на мощности 120 Вт.

Беспроводное зарядное Baseus WXMGD-02
беспроводное зарядное для телефонов, выходная мощность 10 Вт
50,00 р.
2 предложения
Сетевое зарядное Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A
5 отзывов
сетевое зарядное для телефонов/для планшетов, разъем подключения отсутствует (нужен кабель), выходная мощность 20 Вт, MFI
68,00 р.
11 предложений
Беспроводное зарядное Apple MagSafe Charger MHXH3AM/A
2 отзыва
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников, разъем подключения MagSafe, выходная мощность 15 Вт, быстрая зарядка, кабель 1 м, MFI
147 р.
9 предложений
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Xiaomi работает над супермощной зарядкой мощностью 200 Ватт, сообщает источник Digital Chat Station в китайском социальном сервисе Weibo. Какой смартфон будет поддерживать такую...
 
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