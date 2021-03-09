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Xiaomi выпустит 200-ваттную зарядку для смартфонов
Предположительно, смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, а кроме зарядки на 200-ваттной мощности, он будет поддерживать беспроводную и реверсивную зарядки.
Вероятным смартфоном с новой зарядкой называют Xiaomi Mi 11 Ultra, однако его дебют ожидается уже в ближайшие месяцы, в то время как премьеру зарядки прогнозируют во второй половине года.
На данный момент флагманы Xiaomi поддерживают зарядку на мощности 120 Вт.
беспроводное зарядное для телефонов, выходная мощность 10 Вт
сетевое зарядное для телефонов/для планшетов, разъем подключения отсутствует (нужен кабель), выходная мощность 20 Вт, MFI
беспроводное зарядное для телефонов/для наушников, разъем подключения MagSafe, выходная мощность 15 Вт, быстрая зарядка, кабель 1 м, MFI
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