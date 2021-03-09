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Так выглядит золотая лихорадка. В Конго обнаружили гору, которая практически полностью состоит из драгметалла

09.03.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Африка продолжает удивлять своими богатствами. На континенте, где добывают алмазы, медь, графит, железную руду и многое-многое другое, еще есть место открытиям. Так, в Конго случайно обнаружили гору, которая, по разным оценкам, на 70—90% состоит из золота. Драгоценный металл, который можно буквально сгребать лопатой, моментально привлек в южную провинцию Конго тысячи людей.

За считаные часы подножие горы, расположенной возле деревни Лухихи, было усеяно золотокопателями. Задавшиеся целью люди пришли с лопатами, «мимопроходилы» выкручивались из ситуации, работая голыми руками. В разгар золотой лихорадки конголезцы буквально стояли один на одном, а горы и не было видно из-за человеческих тел.

Видя накалившуюся ситуацию, власти республики пошли на непопулярную меру и запретили добычу полезных ископаемых. По словам министра горнодобывающей промышленности провинции Венанта, поселение Лухихи, расположенное рядом с месторождением золота, попало под натиск искателей богатства. Но вряд ли дело только в этом. Известно, что в Конго процветает нелегальная добыча золота, и точные цифры «счастья на приисках» неизвестны даже самим властям, которые вроде как пытаются навести порядок в этой сфере.


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Африка продолжает удивлять своими богатствами. На континенте, где добывают алмазы, медь, графит, железную руду и многое-многое другое, еще есть место открытиям. Так,...
 
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