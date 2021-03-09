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Россияне назвали самую популярную машину у населения
Источник материала: Onliner
В Беларуси статистика регистрации транспортных средств держится в секрете. Мы даже не знаем, какая в Беларуси самая распространенная автомобильная марка. А вот в России у аналитиков есть доступ к базам данных. По информации
По данным на начало 2021 года, по России колесит еще 1 653 100 экземпляров ВАЗ 2107. Модель уже давно сняли с производства, поэтому ежегодно парк сокращается.
Любопытно, что седан ВАЗ-2107 занимает лидирующее место в европейской части России за исключением Северокавказского федерального округа (там более популярна Lada Priora). В Сибирском и Дальневосточном округах в лидерах Toyota Corolla (разных поколений). В России зарегистрировано примерно 60 млн автомобилей, из которых 45 млн — легковые.
седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
белый, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
серый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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В Беларуси статистика регистрации транспортных средств держится в секрете. Мы даже не знаем, какая в Беларуси самая распространенная автомобильная марка. А вот в...
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