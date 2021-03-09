Россияне назвали самую популярную машину у населения

Источник материала: Onliner

В Беларуси статистика регистрации транспортных средств держится в секрете. Мы даже не знаем, какая в Беларуси самая распространенная автомобильная марка. А вот в России у аналитиков есть доступ к базам данных. По информации «Автостата» , в РФ наиболее популярной машиной у населения является «Семерка».

По данным на начало 2021 года, по России колесит еще 1 653 100 экземпляров ВАЗ 2107. Модель уже давно сняли с производства, поэтому ежегодно парк сокращается.

Любопытно, что седан ВАЗ-2107 занимает лидирующее место в европейской части России за исключением Северокавказского федерального округа (там более популярна Lada Priora). В Сибирском и Дальневосточном округах в лидерах Toyota Corolla (разных поколений). В России зарегистрировано примерно 60 млн автомобилей, из которых 45 млн — легковые.