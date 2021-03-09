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На мосту Volvo насмерть сбил женщину, проехал по металлической опоре и перевернулся

09.03.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Миорском районе. Сообщается, что 8 марта 44-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения двигался на автомобиле Volvo по улице Ленина в городе Дисна Миорского района. При заезде на мост он наехал на бордюрный камень и выехал на пешеходную дорожку, по которой шла 51-летняя женщина.

Автомобиль сбил пешехода, затем проехал по металлической опоре и перевернулся.

— В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Согласно результатам медицинского освидетельствования наличие алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1,1 промилле, — сообщили в Следственном комитете.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Назначен ряд экспертных исследований.

На мосту Volvo насмерть сбил женщину, проехал по металлической опоре и перевернулся

Миорским РОСК в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Он задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Теги: Минск
 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Миорском районе. Сообщается, что 8 марта 44-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения...
 
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