На мосту Volvo насмерть сбил женщину, проехал по металлической опоре и перевернулся

Источник материала: Onliner

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Миорском районе. Сообщается, что 8 марта 44-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения двигался на автомобиле Volvo по улице Ленина в городе Дисна Миорского района. При заезде на мост он наехал на бордюрный камень и выехал на пешеходную дорожку, по которой шла 51-летняя женщина.

Автомобиль сбил пешехода, затем проехал по металлической опоре и перевернулся.

— В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Согласно результатам медицинского освидетельствования наличие алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1,1 промилле, — сообщили в Следственном комитете.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Назначен ряд экспертных исследований.





Миорским РОСК в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Он задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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