«Вновь у белорусских властей не удался их излюбленный трюк в отношениях с Западом»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о решении МОК не признавать руководителем белорусского НОК Виктора Лукашенко.





Фото noc.by

– Международный олимпийский комитет не купился на финт с заменой одного Лукашенко на другого. Все санкции, введенные против белорусских властей, остаются в силе, и угроза отстранения белорусской команды от участия в Олимпиаде стала близка, как никогда прежде.

Сейчас всю эту международную олимпийскую банду белорусские власти предадут проклятию. Ну, в самом деле: от президентства же человек добровольно отказался, почетного президентства не принял. Чего им еще надо? Нет, не оценили бездушные бюрократы великую жертву. Банда – она банда и есть. И дело опять не только в том, что отбирают любимую игрушку. Хотя, когда забирают игрушки – это, конечно, всегда очень обидно.

В который раз за последние полгода у белорусских властей не удался их излюбленный трюк в отношениях с Западом. Белорусская дипломатия долгие годы пребывала в счастливом заблуждении, что они на Западе там все тупые. Что можно слегка подкрасить фасад и выдать им старую развалюху за дворец с евроремонтом.

А они не тупые. Они вежливые. Просто, если ты все равно не собираешься ссориться, так можно сделать вид, что не заметил глупой и наивной попытки обмана. Вот история с сохранением санкций МОК, она как раз показывает, что в этот раз они там у себя всерьез настроены на то, чтобы поссориться. И, значит, подкрашивание фасадов больше не сработает.

Кстати, о дворцах. Все-таки реклама – великая сила. Меньше чем за сутки кино про дворцы посмотрело больше миллиона человек. Я сам не уверен, что стал бы это кино смотреть, если бы главный герой не прорекламировал его дважды за три дня.

В общем-то неудивительно, что основной персонаж заранее так переживал. Получившееся кино, какими бы ни были его недостатки, системно и последовательно разрушает образ народного президента. Как по мне, тут главное в системности и последовательности.

Сейчас, когда власти щедро обещают повысить зарплаты бюджетникам за счет оптимизации численности (то есть, выбросив лишних людей на улицу) все эти дворцы и самолеты выглядят особенно уместно. Это ведь достаточно один такой самолет продать и всем бюджетникам можно поднять зарплаты без всяких сокращений.

В телевизоре нам сейчас быстренько расскажут, что дворцы и машины – это государственная собственность, а кое-кто этой собственностью просто пользуется. Ну, да. Очень удобно. Безвозмездное бессрочное пользование, а коммуналку пускай Мингорисполком платит за счет бюджета.

Не зря же Лукашенко все время говорит, что у него кроме Беларуси ничего нет. Ничего больше, собственно, и не надо. Не самая большая, но зато своя страна в качестве личного поместья. Что еще нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость?

Еще власти, конечно, будут объяснять, что особый президентский статус требует к себе и особого отношения. Ну, в самом деле, не может же президенторожденный сидеть на унитазе из плебейского фаянса.

Тот факт, что почти обо всем этом мы с тобой знали и раньше, по-моему, никак не отменяет основного эффекта от фильма. А как нам было не знать, если власти, собственно, ничего и не скрывали?

Это Путин прячет свой дворец где-то там в горах. Лукашенко построил один из своих прямо в центре Минска и не стесняется рассказывать про свои машины, велосипеды и разнообразный спортинвентарь. Ты просто вспомни, что до августа в представлении власти здесь была «тишайшая нива» и «покорный народ». А если народ покорный, так чего стесняться?

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