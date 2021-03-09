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С 15 по 27 марта в Минской области пройдут беларуско-российские военные учения

09.03.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два тактических учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Беларуси пройдут в марте нынешнего года. Такую информацию распространило министерство обороны РФ.

Первые учения будут "миротворческими": они состоятся с 9 по 20 марта в Ульяновской области на полигоне «Поливно». 

Объявлено, что Россию в маневрах представят более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники десантно-штурмовой бригады из Ульяновска. От белорусской стороны заявлено более 80 военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Бресте.

В ходе вторых учений на территории Минской области Беларуси с 15 по 27 марта военнослужащие двух стран отработают совместные специальные действия в обороне и наступлении днем и ночью. 

После формирования сводного подразделения десантников двух стран в течение недели пройдёт его боевое слаживание. Активная фаза состоится в период с 16 по 19 марта.

Кроме того, будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ Центрального военного округа. 

От России в маневрах примут участие около 90 военнослужащих десантно-штурмового полка Псковской дивизии, от Беларуси – более 400 человек и около 100 единиц боевой техники Витебского воздушно-десантного соединения.
 
Теги: Брест
 
 
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Два тактических учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Беларуси пройдут в марте нынешнего года. Такую информацию...
 
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