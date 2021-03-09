"Он не видит разницы между государством и личной собственностью"

Телеграм-канал, который нельзя называть, опубликовал фильм о "роскошной жизни" Александра Лукашенко. В фильме "Золотое дно" перечислены 18 объектов недвижимости, которыми, как утверждают авторы, пользуется Лукашенко и его ближайшее окружение.





Среди них – Дворец Независимости в Минске , база отдыха "Крупенино" в Витебской области и хутор "Вискули" в Брестской области.





Мужчина с измененным голосом, которого авторы называют сотрудником администрации Лукашенко, рассказал, что на содержании резиденций якобы тратятся миллионы долларов. Хотя при открытии Дворца независимости в 2013 году Лукашенко заявлял, что в его строительство "не вложено ни одного рубля бюджетного".





Другой анонимный источник рассказал, что во Дворце независимости есть баня, сауна, бассейн, зимний сад, оружейная, винный погреб и вертолетная площадка. Общая площадь дворца может составлять более 50 тысяч квадратных метров. Именно в этот дворец во время летних протестов 2020 года Лукашенко прилетел на вертолете с автоматом руках.





В фильме также утверждается, что у Лукашенко есть коллекция автомобилей премиум-класса общей стоимостью в четыре миллиона евро. В частности, издание перечисляет два автомобиля "Ауди" стоимостью 100 тысяч евро, "Майбах" за 1,5 миллиона евро, "Роллс-Ройс" за 170 тысяч евро, "Мерседес" за 160 тысяч евро и "Теслу" за 100 тысяч евро (в 2019 году Лукашенко заявлял, что электромобиль "Тесла" ему подарил гендиректор автомобильной компании Илон Маск, однако тот не подтвердил эту информацию).





Обслуживание автопарка обходится в сотни тысяч долларов, говорится в фильме.





Если верить авторам фильма, у Лукашенко есть также коллекция классических автомобилей стоимостью в миллионы долларов.





5 марта Лукашенко прокомментировал анонс этого фильма. "Я у своего государства ничего не украл, не взял", – заявил он.





Настоящего Времени фильм "Золотое дно" обсудили создатель "экстремистского" телеграм-канала Степан Путило и белорусский политолог Валерий Карбалевич. В эфирефильм "Золотое дно" обсудили создатель "экстремистского" телеграм-каналаи белорусский политолог





– Степан, в вашем фильме неназванный сотрудник администрации Лукашенко (как я понимаю, бывший) утверждает, что на строительство резиденций были потрачены экологические гранты Евросоюза. А какие есть этому доказательства, помимо свидетельств неназванных и не показанных нам людей?





Путило: Конечно же, мы верифицировали эту информацию и просили у людей документы, подтверждающие их слова. И они предоставили некоторые документы. И, к сожалению, в целях безопасности [источников] мы не могли их показать, хотя очень хотели.





Люди нам прислали документы, однако с исключительным требованием не публиковать их и вообще не показывать, что у нас что-то похожее было, потому что сейчас в Беларуси идет террор. Даже если люди за границей, к их родственникам приходят.





Конечно, они опасаются за свою жизнь. Но наши источники, в том числе не связанные между собой, подтверждали многие факты. У нас есть база своих источников, мы давно ведем инсайдерский телеграм-канал, и там много людей из разных сфер деятельности, которые тоже подтверждали эти факты.





– Валерий, вы из этого фильма узнали для себя что-то новое?





Карбалевич: Для людей, которые интересуются политикой, абсолютное большинство фактов – далеко не новость . Об этом писали много независимые СМИ, некоторые факты я привожу в своей книге "Александр Лукашенко. Политический портрет", которая вышла еще в 2010 году. Поэтому сами по себе факты не являются какой-то сенсацией.





Но для значительной части людей, которые стали интересоваться политикой только сейчас, новобранцев политики 2020 года, собранные в одном месте факты могут стать неожиданностью. Тем более, сам Александр Лукашенко прокомментировал и даже анонсировал этот фильм, что немножко странно.





– Степан, Лукашенко нигде в документах, как я понимаю из вашего материала, не фигурирует. Как не фигурируют и его родственники, которым якобы дарили квартиры, машины, резиденции. А как впоследствии можно доказать это документально?





Путило: Более того, он сам глубоко убежден, что он чист перед народом и на него ничего не оформлено. По документам – действительно, на Лукашенко ничего не оформлено, все оформлено или на государство (хотя мы видим, что он не видит разницы между государством и личной собственностью), либо на приближенных бизнесменов, к которым у него есть доверие, на которых у него есть компромат, в любой момент их могут посадить.





Они все понимают: есть свои правила, есть процент, которым нужно делиться, есть люди, которых нужно уважать, и так далее. Я думаю, они далеко убежать не смогут, и в случае падения этой системы через них все факты и вскроются.





– Валерий, сможет ли этот фильм повлиять на сомневающихся белорусов?





Карбалевич: Для кого-то это будет шоком, кто-то скажет: "Ну что ж, такая у нас судьба, такая у нас страна". Понимаете, в чем дело: сам Лукашенко и его сторонники искренне считают, что они не коррупционеры. Потому что у них феодальное представление о государстве как об удельном княжестве или унитарном предприятии, хозяин которого может распоряжаться всем.





Вот ему подарили "Майбах", "Теслу" – он не воспринимает как взятку то, что в любом государстве было бы воспринято как взятка, он искренне считает, что ничего не нарушил. Потому что он хозяин в этой стране, он может распоряжаться всеми, может пользоваться для своего удовольствия всем, что в этом государстве есть.





– Степан, вы в фильме говорите о том, что у Лукашенко чуть ли не собственный гарем. Пытались ли вы найти этих женщин, чтобы получить их свидетельства?





Путило: Пытались найти не женщин, а тех, кто ими занимается, и в том числе через Белорусский госуниверситет, но люди, к сожалению, не очень открыто идут на контакт, все видят: режим крайне мстительный и ни перед чем не остановится, чтобы найти этих людей.





Тем временем фильм «Лукашенко. Золотое дно», премьера которого состоялась в ютуб-канале Степана Путило 8 марта в 18 часов, к 10 утра 9 марта уже собрал около 1,2 млн просмотров.



