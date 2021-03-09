Миддлтон, суицид и жизнь во дворце: секреты Меган Маркл и принца Гарри

Источник материала: Sputnik Беларусь

На американском телеканале CBS вышло долгожданное и скандальное интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

Первое появление мятежников в статусе простых людей, отрекшихся от королевского престола и привилегий, произвело настоящий фурор еще до выхода интервью. Поклонники с замиранием сердца ждали эфира, пересматривая напряженный тизер и читая сводки мировых таблоидов: и неудивительно, ведь супруги обещали открыть всю правду об отношениях в британском королевстве.

Sputnik выбрал самые интересные моменты интервью и громкие заявления пары и готов поделиться с вами.

О свадьбе и разговорах до рождения сына

На самом деле Маркл и принц Гарри тайно поженились за три дня до официальной церемонии бракосочетания, которую оба посчитали "спектаклем для всего мира". Также со слов пары, до рождения Арчи во дворце состоялась странные беседы.

"Разговоры были о том, насколько темной будет кожа ребенка и как это будет выглядеть, что будет означать", - отметила Маркл, добавив, что ей заведомо отказали в титуле и охране для малыша.

О суицидальных мыслях

"Мне было стыдно признаться, но я знала - я сделаю это, я не буду больше жить. И эта мысль была повсюду, она крутилась в моей голове, не отпускала ни на минуту. Я рассказала об этом приближенным к семье и попросила помощи, но услышала "нет", - призналась экс-актриса. Также она добавила, что принц не оставлял ее и постоянно держал за руку, что расценивалось как "телячьи нежности" и нарушение протокола.

О Кейт Миддлтон

Маркл отрицает, что когда-либо заставляла Миддлтон плакать и даже наоборот - стала жертвой плохого настроения герцогини Кембриджской перед своей свадьбой.

"Никакой вражды между нами не было. И я не считаю, что это справедливо - обсуждать это сейчас. Она извинилась и я простила ее", - отметила экс-актриса.

О финансовой стороне

"Семья материально отрезала меня. Но у меня есть деньги, которые оставила мама (принцесса Диана). Она как-будто предвидела это все и я до сих пор ощущаю ее присутствие", - рассказал принц Гарри.

О "Мегзите" и отношениях с монаршей семьей

"Если бы не Меган, я бы не выкарабкался. Я стал бы пленником системы, как мой брат и отец. Они не могут уйти. Я тоже не видел другого выхода, но потом встретил ее", - рассказал принц Гарри.

Маркл заявила, что королева всегда была добра к ней: дарила драгоценности и была гостеприимной, а вот принц Чарльз просто перестал отвечать на звонки сына и невестки. Что касается отношений Гарри и Уильяма - они до сих пор остаются напряженными и лишь время сможет залечить раны.