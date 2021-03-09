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Миддлтон, суицид и жизнь во дворце: секреты Меган Маркл и принца Гарри
09.03.2021 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На американском телеканале CBS вышло долгожданное и скандальное интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.
Первое появление мятежников в статусе простых людей, отрекшихся от королевского престола и привилегий, произвело настоящий фурор еще до выхода интервью. Поклонники с замиранием сердца ждали эфира, пересматривая
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О свадьбе и разговорах до рождения сына
На самом деле Маркл и принц Гарри тайно поженились за три дня до официальной церемонии бракосочетания, которую оба посчитали "спектаклем для всего мира". Также со слов пары, до рождения Арчи во дворце состоялась странные беседы.
© AP / Frank Augstein
"Разговоры были о том, насколько темной будет кожа ребенка и как это будет выглядеть, что будет означать", - отметила Маркл, добавив, что ей заведомо отказали в титуле и охране для малыша.
О суицидальных мыслях
"Мне было стыдно признаться, но я знала - я сделаю это, я не буду больше жить. И эта мысль была повсюду, она крутилась в моей голове, не отпускала ни на минуту. Я рассказала об этом приближенным к семье и попросила помощи, но услышала "нет", - призналась экс-актриса. Также она добавила, что принц не оставлял ее и постоянно держал за руку, что расценивалось как "телячьи нежности" и нарушение протокола.
О Кейт Миддлтон
Маркл отрицает, что когда-либо заставляла Миддлтон плакать и даже наоборот - стала жертвой плохого настроения герцогини Кембриджской перед своей свадьбой.
"Никакой вражды между нами не было. И я не считаю, что это справедливо - обсуждать это сейчас. Она извинилась и я простила ее", - отметила экс-актриса.
© AFP 2020 / MICHELE SPATARI
О финансовой стороне
"Семья материально отрезала меня. Но у меня есть деньги, которые оставила мама (принцесса Диана). Она как-будто предвидела это все и я до сих пор ощущаю ее присутствие", - рассказал принц Гарри.
О "Мегзите" и отношениях с монаршей семьей
"Если бы не Меган, я бы не выкарабкался. Я стал бы пленником системы, как мой брат и отец. Они не могут уйти. Я тоже не видел другого выхода, но потом встретил ее", - рассказал принц Гарри.
Маркл заявила, что королева всегда была добра к ней: дарила драгоценности и была гостеприимной, а вот принц Чарльз просто перестал отвечать на звонки сына и невестки. Что касается отношений Гарри и Уильяма - они до сих пор остаются напряженными и лишь время сможет залечить раны.
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