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Вадим Девятовский: «Есть возможность завоевывать 4-5 медалей в Токио»

09.03.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава БФЛА Вадим Девятовский в фэйсбуке ответил на вопрос журналиста о том, на кого стоит обратить внимание из белорусских легкоатлетов в преддверии Олимпиады в Токио.




«Обратите внимание на Ольгу Мазуренок, Жука Виталия, Алексея Котковца, Павла Мелешко, Ивана Тихона (важно чтобы без травм!), Глеба Дударева, Карину Демидик, Виолету Скворцову, Анну Малыщик, Алену Дубицкую, Алину Талай с Эльвирой Герман, в ходьбе могут выстрелить.

Есть еще ряд атлетов, которые могут успешно выступить (5-6 человек). Не буду их смущать, чтобы не давить на них и не сглазить. Тех, кого написал, плюс к вашему списку, с которым я, конечно, согласен, можно смело относить на претендентов на финал ОИ, а в идеальном случае и на медали.

Еще возможен финал в эстафете, если все звезды сойдутся. Тот прогноз, который давал два года назад, он в силе. Есть возможность бороться и завоевывать 4-5 медалей в Токио. Но надо очень грамотно дожить эти оставшиеся месяцы и не растерять все то, что далось таким трудом. Шанс выступить успешно на Олимпиаде в Токио очень высокий», – написал Девятовский.
 
 
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Экс-глава БФЛА Вадим Девятовский в фэйсбуке ответил на вопрос журналиста о том, на кого стоит обратить внимание из белорусских легкоатлетов в преддверии Олимпиады...
 
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