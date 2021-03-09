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«Первая организация избавила Беларусь от фамилии Лукашенко»

09.03.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Первая организация избавила Беларусь от фамилии Лукашенко»

  • 9.03.2021, 12:20
«Первая организация избавила Беларусь от фамилии Лукашенко»

Позиция МОК заслуживает аплодисментов.

И еще раз про МОК. Белорусский вопрос рассмотрен. Позиция «банды Баха» заслуживает аплодисментов. Выборы без выбора по заранее утвержденному сценарию не признаны. Лукашенко ушел, но на его место не пустили другого Лукашенко, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Итого: НОК без президента и без Баскова. Браво, МОК!

Мы предупреждали, что главное, не этот спектакль, а права спортсменов, с которыми лучше не стало. Белорусская несгибаемая спортивная вертикаль получила должную оценку за то, что не оторвалась от пробитого ею дна. Опять вляпались в историю. Почти как в Албании, где пришлось проводить чрезвычайную сессию под контролем МОК, чтобы разрешить ситуацию.

Это будет очередная проверка на готовность разрешать ситуацию. До того, чтобы остаться без флага и гимна, остался один шаг.

Принципиальная позиция МОК вызывает уважение. Хоть одна организация избавила Беларусь от фамилии Лукашенко при должности президент. МОК – смог. Бах, ты мужик.

НОК Беларуси стоит задуматься не над косметическим ремонтом фасада, а изменением системы. Саша, слышишь? Мир никогда не будет прежним. Ты и твоя семейка никому не нужны.

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