Источник материала: Хартия'97

США разоблачили «трюки» России с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 9.03.2021, 12:17

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Названы четыре онлайн-платформы, которые работали под руководством разведслужб РФ.

Глобальный центр по взаимодействию при Госдепартаменте США подтвердил, что Россия распространяла дезинформацию о западных вакцинах против COVID-19.

Такое заявление сделал представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге в понедельник, 8 марта, передает РИА "Новости" . Чиновник назвал события "трюком" РФ.

"Мы можем подтвердить, что Центр идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию", – сказал он. Конкретные ресурсы сотрудник Госдепа не назвал.

Как указал прайс, на этих сайтах была недостоверная информация о двух вакцинах, одобренных США медицинским регулятором FDA.

"Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни... Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время", – возмутился Прайс.

Ранее высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС усилит противодействие российским кампаниям по дезинформации западных вакцин.

До этого газета The New York Times писала, что российские информационные агентства намеренно писали плохо о препаратах Pfizer и AstraZeneca, чтобы продвинуть "Спутник V".

Также, по данным The Wall Street Journal, ряд СМИ, которыми руководят российские спецслужбы, намеренно ставят под сомнение безопасность и эффективность западных вакцин.

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