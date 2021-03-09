ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики назвали вид капусты, который является мощным средством для долголетия

09.03.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медики назвали вид капусты, который является мощным средством для долголетия

  • 9.03.2021, 11:59
Медики назвали вид капусты, который является мощным средством для долголетия

Специалисты обнаружили в ней огромное количество витаминов и микроэлементов.

Многие растительные продукты славятся набором полезных свойств. Ученые рассказали об одном из них, который, согласно результатам исследований, способен приблизить к долголетию, пишет u-news.com.ua.

Отмечается, что речь идет о фиолетовой капусте. Часто ее называют краснокочанной.

По словам специалистов, в состав фиолетовой капусты входят многие полезные вещества.

Среди них выделяют следующие:

витамин С;

витамин К;

витамин А;

витамин В6;

тиамин;

калий;

рибофлавин;

железо;

кальций;

цинк;

магний;

фосфор;

медь.

Защищает клетки от повреждений

Фиолетовая капуста отличается большим количеством мощных растительных соединений, таких как каротиноиды и флавоноиды. Они работают, чтобы защитить клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Антоцианы, пигменты, которые придают фиолетовой капусте ее яркий фиолетовый цвет, также работают как антиоксиданты. Исследования показывают, что уровень антиоксидантов в фиолетовой капусте в 4,5 раза выше, чем в зеленых сортах.

Снижает воспаления

Фиолетовая капуста также помогает снизить воспаление из-за антиоксидантов в составе. Недавнее исследование показало, что этот овощ снижает маркеры воспаления в кишечнике на 22-40%, пишет Food.news. Сульфорафан, богатое серой соединение, которое выделяется при резке капусты, также может бороться с воспалением, утверждают эксперты.

Поддерживает здоровье сердца

Сульфорафан в фиолетовой капусте поддерживает здоровую работу сердца, говорят ученые. Флавоноиды и антоцианы также защищают сердце от воспаления, которое, как полагают специалисты, способствует развитию сердечных заболеваний. Одно исследование показало, что женщины, регулярно употребляющие продукты, богатые антоцианами, имеют на 11-32% более низкий риск сердечного приступа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты обнаружили в ней огромное количество витаминов и микроэлементов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вадим Девятовский: «Есть возможность завоевывать 4-5 медалей в Токио»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by