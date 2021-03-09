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Ночью будет до -16°С
Источник материала: Навiны
В ближайшие дни в Беларуси сохранится совсем не весенняя погода.
Так, 10 марта, по прогнозам синоптиков, погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления (по северу скажется влияние малоподвижного фронтального раздела).
Ожидается облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь по северу Беларуси.
В ночные и утренние часы сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.
Температура воздуха:
Атмосферное давление существенно не изменится.
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В ближайшие дни в Беларуси сохранится совсем не весенняя погода.
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