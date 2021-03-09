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Ночью будет до -16°С

09.03.2021 12:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ближайшие дни в Беларуси сохранится совсем не весенняя погода.

Ночью будет до -16°С

Так, 10 марта, по прогнозам синоптиков, погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления (по северу скажется влияние малоподвижного фронтального раздела).

Ожидается облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь по северу Беларуси.

В ночные и утренние часы сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью -6..-12°С (по северо-востоку при прояснениях -13..-16°С);
  • максимальная днем от -4°С по северу до +4°С по юго-западу страны.

Атмосферное давление существенно не изменится.

 
 
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В ближайшие дни в Беларуси сохранится совсем не весенняя погода.
 
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