Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семья купила квартиру, через несколько лет налоговая спросила, откуда деньги. Дальше — больше Женщина попыталась вникнуть в законодательство и обнаружила нюансы.

Жительница Мозыря Мария (имя изменено) рассказала, что в начале этого года налоговая попросила ее отчитаться по доходам и расходам.— В 2017 году наша семья купила квартиру. А в начале этого года инспекция МНС попросила отчитаться за 2019 и 2020 годы. Я говорю, что в эти годы ничего не покупала, у меня нету перерасхода. Но такой закон, — говорит Мария. Она уточняет, что предоставила в налоговую декларацию о доходах и расходах.— Я указала, что мы собирали деньги на квартиру с 1999 года, в том году я перешла на более оплачиваемую работу. Естественно, что не один день собираешь, когда покупаешь.Мария рассказывает, что после этого налоговая прислала требование о предоставлении пояснений о источнике доходов. В письме говорилось, что после изучения доходов и расходов установлено превышение расходов на 0,38 рубля в 1999 году: в январе — на 15 копеек, в феврале — на 23 копейки. И если в течение 30 дней не отчитаться, откуда эти деньги, то нужно заплатить с этой суммы подоходный налог.— Получилось, что в январе и феврале у меня зарплата была меньше бюджета прожиточного минимума, который выдал компьютер (в ИМНС. — Прим. ред.). Получилось, что я должна 38 копеек. Вроде перерасход. Не знаю, как так вышло. А с марта 1999 года я перешла на другую работу.Дело в том, что при сопоставлении сумм к расходам относят деньги на покупку минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности, в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В случае с Марией налоговики, по всей видимости, так и поступили, поэтому и появились 38 копеек за январь и февраль 1999 года. Ее зарплата оказалась ниже этого показателя.Женщина говорит, что попыталась вникнуть в законодательство и обнаружила нюансы.— Мы вроде бы решили уже этот вопрос (с налоговой. — Прим. ред.). Я сама нашла постановление от 1999 года, что бюджет прожиточного минимума ввели не с начала года. Не было раньше такого понятия, как БПМ, — говорит женщина. — Налоговая сняла этот вопрос, там извинились, сказали, что какой-то у них сбой, видимо.Мария говорит, что беспокоилась, чтобы ей не выписали штраф, поэтому постаралась разобраться в законах.