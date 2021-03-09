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Квартира дня. Интерьер деревенской хаты в современной жилой высотке

09.03.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Стилизованные под традиционную народную архитектуру интерьеры регулярно встречаются в сфере общепита, а вот для оформления жилых помещений используются редко. В подобных проектах очень важно сдерживать фантазию и не переходить ту грань, за которой начинается китч. Тем более сложно создать оформление, которое удачно сочетало бы деревенскую эстетику с подчеркнуто современными тенденциями.

Квартира площадью 98 кв. м, расположенная в одном из киевских высотных жилых домов с видом на Днепр, получила название Mazanka. Мазанками в Украине называют сельские домики, строившиеся из дерева, тростника и глины. Авторы проекта из Makhno Studio попытались совместить актуальные дизайнерские тренды и аллюзии на традиционное творчество предков.

Квартира дня. Интерьер деревенской хаты в современной жилой высотке
Квартира дня. Интерьер деревенской хаты в современной жилой высотке
Квартира дня. Интерьер деревенской хаты в современной жилой высотке
Квартира дня. Интерьер деревенской хаты в современной жилой высотке

Центральное место в квартире занимает кухня — не слишком распространенный прием в проектировании интерьеров. Эта зона объединена с гостиной и балконом, но каждая из составляющих выделена использованием разных строительных материалов. Особенно запоминается гостиная, по сути, представляющая собой специально созданный арт-объект. Его стены с объемным рельефом напоминают стены мазанок, а естественные трещины на материале образуют свой уникальный паттерн.

Квартира дня. Интерьер деревенской хаты в современной жилой высотке
Квартира дня. Интерьер деревенской хаты в современной жилой высотке
Квартира дня. Интерьер деревенской хаты в современной жилой высотке
Квартира дня. Интерьер деревенской хаты в современной жилой высотке

Второй блок помещений в квартире образует спальня, объединенная с ванной комнатой. Их разделяют матовые сдвижные двери. Здесь, в гостиной и на кухне обращают на себя внимание уникальные светильники, почти все созданные специально для этого проекта дизайнерами. Отличающиеся использованными материалами, своим видом они также отсылают к народным традициям. Свою работу авторы назвали «диалогом архитекторов с прошлым, шагом по направлению к самобытности современного украинского дизайна и украинской культуры как таковой».

Квартира дня. Интерьер деревенской хаты в современной жилой высотке
Квартира дня. Интерьер деревенской хаты в современной жилой высотке
Квартира дня. Интерьер деревенской хаты в современной жилой высотке
Квартира дня. Интерьер деревенской хаты в современной жилой высотке

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Стилизованные под традиционную народную архитектуру интерьеры регулярно встречаются в сфере общепита, а вот для оформления жилых помещений используются редко. В...
 
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