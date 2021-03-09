Минобороны планирует призвать тысячу запасников

Источник материала: Onliner

Сегодня начался второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных сил выполнить задачи по предназначению. Такое решение принял министр обороны Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства. К проверке привлекут органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части.

«В рамках проверки будет осуществляться поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов, комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении и получаемых из государственных органов и организаций, получение материальных средств со складов и баз хранения», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Планируется призвать из запаса порядка 1000 человек.

«Проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки. Завершится проверка проведением тактических учений», — отметили в Минобороны.