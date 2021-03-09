«Байернкрафт» перестал быть дилером BMW

Источник материала: Onliner

Официальный импортер BMW в Республике Беларусь разослал в СМИ новость о прекращении сотрудничества с ООО «Белатра» (автоцентр «Байернкрафт»).

«Байернкрафт» работал в статусе официального дилера BMW с 2010 года. За это время отделом продаж дилера были проданы сотни автомобилей BMW и мотоциклов BMW Motorrad, а сервис обслужил технику тысяч клиентов.

Все операции по продаже и обслуживанию техники BMW и MINI в Республике Беларусь продолжает осуществлять официальный дилер BMW «Автоидея». Импортер BMW в Беларуси ведет работу по расширению дилерской сети как в Минске, так и в областных центрах страны. Заинтересованные лица могут обратиться к представительству со своими предложениями.