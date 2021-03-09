«Зарплата 350 рублей, медицины нет». Откровенный рассказ семьи минчан о переезде в деревню

Источник материала: Tut.by

Мы уже не раз публиковали истории горожан, переехавших в деревню. Они рассказывали о том, как благополучно у них сложился быт. Но часто жизнь на селе сопряжена со множеством проблем, разрешить которые простому человеку сложно. Отсутствие инфраструктуры, маленькая зарплата, низкий уровень медицины — вот далеко не полный перечень трудностей, с которыми сталкиваются в деревне. На этот раз мы расскажем о жизни семьи бывших минчан в непростых условиях на селе.





Ольге — 35 лет, по специальности она конструктор мебели. Ее мужу Евгению 36, по образованию он юрист. У пары трое детей: десятилетняя Ульяна, девятилетний Мирослав и Милана, которой два с половиной года.

Прошлой весной семья переехала в деревню Морозовщина Браславского района. Условия жизни там не назовешь комфортными, но зато там рай для души. Семья хотела бы обосноваться в Морозовщине насовсем, но перспектив по работе нет, электричество на участок не дают, медицина «никакая», и плюс еще куча других сложностей.

«Казалось, что весь смысл жизни в Минске — собственное жилье»

Ольга и Евгений поженились 13 лет назад и сразу все силы бросили на покупку собственного жилья.

— Тогда казалось, что весь смысл жизни в Минске — собственное жилье. Полтора года снимали квартиру, затем собрали какую-то часть суммы, влезли в валютный кредит и приобрели долгожданную «однушку».

После рождения второго ребенка молодые родители осознали, что в однокомнатной квартире стало слишком тесно. Тогда взяли взаймы денег, продали квартиру, оформили кредит и купили новую «трешку» в Сенице.

— Потом завершили ремонт, выплатили кредит, родили третьего ребенка. Казалось, жизнь вошла в свою колею, можно жить в свое удовольствие.





Когда вопрос с жильем устаканился, у пары появилась мечта — дом в пригороде. Тогда квартиру можно было бы оставить детям.

— А потом определенная череда событий повлияла на наши дальнейшие действия. Весной 2019 года умерла моя мама. Папа остался один, а у него проблемы с ногами, к нему нужно приезжать и помогать по хозяйству.





Кроме того, в семье после трагедии произошло переосмысление ценностей. И решили ехать к папе, в деревню. И — за мечтой.

«Зайти утром зимой в неотапливаемую ванную — то еще испытание»

Из комфортной трехкомнатной квартиры Евгений и Ольга переехали в старый деревенский дом с печным отоплением.

— Во время войны деревню сожгли. Дедушка и бабушка в конце 40-х отстроили дом из бруса, а потом папа обложил его кирпичом.





Дом старый, холодный. Комнат, пригодных для жилья, — четыре. Плюс неотапливаемая кухня, где очень холодно зимой, и сени-веранда. В одной из комнат живет папа Ольги, во второй — столовая. Третья комната — гостиная, и она же спальня для Ольги, Евгения и младшей дочки. В четвертой разместились старшие дети. Есть еще пристройка из блоков — там туалет и душ. Это помещение не отапливается. Как говорит Ольга, зайти туда утром зимой — то еще испытание.





Вода к дому подается с помощью насоса из своего колодца. Но когда долго нет дождей, она заканчивается — приходится носить ведрами из общего. А когда на улице мороз, около колодца ставят обогреватели, которые работают круглосуточно, чтобы вода не замерзала. На электроэнергию для работы насоса и обогревателей в месяц уходит по 100 рублей.

Электричество в доме есть, канализация — местная, туалет находится в доме. Отопление — печное. Печку в морозы топят два раза в день.





После переезда в доме сделали небольшой косметический ремонт. Переклеили обои, переложили печку, поменяли двери и мебель.

— У нас на пятерых вещей достаточно много, пришлось просто прикрепить трубу к потолку и вешать на нее одежду. А часть вещей так и остается в коробках и сумках, так как некуда их распаковывать.





«Почти у всех здесь зарплата 350 рублей и меньше»

Одну из основных проблем на селе — безработицу и маленькие зарплаты — испытали на себе и Ольга с Евгением.

В столице Евгений много лет занимался изготовлением мебели. Но так случилось, что бизнес развалился. Затем мужчина попробовал открыть дело в Браславе.





— Сняли небольшой магазинчик, изготовили образцы. Наших финансов хватило на четыре месяца аренды, за этот период было только четыре заказа. В Браславском районе такой уровень жизни, что мебель под заказ здесь — непозволительная роскошь.

Евгений пытался устроиться на работу и по специальности. Но, как говорит Ольга, такие должности здесь обычно заняты на несколько лет вперед. В итоге удалось найти работу администратором в магазине.

— Вместо обещанных 700 рублей зарплата оказалась 350. На работу нужно было ездить 15 километров туда и 15 обратно, на топливо уходило 100 рублей в месяц. Проработав четыре месяца, муж уволился. Буквально несколько дней назад он устроился юристом.

Ольга по специальности работу найти не рассчитывает. Но она без дела не сидит — уже освоила профессию фотографа. Теперь мечтает открыть в деревне свою фотостудию.

— Хочу сохранить экстерьер в деревенском стиле и часть интерьера. Надеюсь, проект выгорит, и тогда расстояние для людей будет не проблема. Так как в радиусе 100 км фотостудий нет. А запросы уже поступают.





Ольге хочется заниматься любимым делом в месте, где нравится жить. И не ехать в большой город только потому, что в деревне нет работы.

— Проблема мелких городов — зарплаты. Тут почти у всех 350 рублей и меньше. Что у повара, что у учителя, что у медсестры. Это пугает. Если не сможем решить финансовый вопрос, как бы не пришлось возвращаться в Минск.

«Скорую лучше не вызывать, а ехать к врачу самому»

Еще одна из частых проблем на селе — недостаточный уровень медицины.

— Медицина? Ее нет. Молодые специалисты отрабатывают положенный срок и сразу же уезжают, кадры практически не обновляются. Поэтому стараемся не болеть.





Вот конкретные примеры. В ближайшем медучреждении, Браславской районной больнице, по словам Ольги, окулиста давно нет — а сыну нужен осмотр этого специалиста каждые три месяца. Лора тоже уже долго нет.

— Бывает, узких специалистов в этой больнице нет месяцами. Тогда пациентов направляют в Полоцк или Витебск. У нас прописка в Минском районе, и мы, слава богу, можем воспользоваться медпомощью в столице.

Еще Ольга говорит, что в случае острой болезни лучше скорую не вызывать, а самому отправиться в приемный покой больницы. Но гарантии, что там помогут, тоже нет.

— Был случай, когда у меня в горле застряла рыбная кость. Я мучилась, мучилась и вечером поехала в больницу. Приезжаю. Дежурный врач говорит: «Я вам ничем не могу помочь, нужен лор». Звонит лору, просит его приехать. Ответ был таким: «Я сейчас в огороде, пускай завтра утром пациент приезжает на прием, ничего с ней не случится». А когда я приехала утром, лор сказала, что ничего не видит, ничем помочь не может. И направляет меня в Полоцк, а это 120 километров. Примерно такой подход к больным.

В 2019 году мы писали о том, как в Браславской больнице через час после колоноскопии от сердечного приступа умерла женщина . Это была мама Ольги.

«Чтобы выбросить мусор, надо успеть за едущим по деревне трактором»

Следующая частая проблема жизни на селе — отсутствие инфраструктуры. Например, с деревней Морозовщина не налажено транспортное сообщение.

— С автобусами все сложно. Ближайшая остановка — в соседней деревне Ахремовцы, это в трех километрах от нас. Оттуда ходит пару автобусов в день. Железной дороги в округе нет. Маршрутки в Минск, Витебск и Полоцк по два-три раза в день ходят из Браслава.





Отдельная история с вывозом мусора. Его должны вывозить раз в неделю. Но, по словам Ольги, могут и по две недели не приезжать. Тогда мусор приходится вывозить самим — например, выбрасывать в баки, которые стоят в Ахремовцах.

— Когда приезжает трактор за мусором — сигналит всем. Если ты успел, вышел с мусором, то он остановился, ты сам забросил мусор. Хорошо, мы сейчас живем с папой. А самому ему с больными ногами успеть прийти к трактору и самому забросить мусор было тяжело.





Есть вопросы и с чисткой снега. Ольга говорит, что каждый раз в снегопад приходится звонить и просить, чтобы дороги почистили. Тогда трактор приезжает. Правда, не после первого обращения.

С магазинами тоже сложно. Два раза в неделю приезжает автолавка, но туда Ольга и Евгений не ходят. Ближайший магазин — в Ахремовцах. Но нужно знать, когда туда приезжать. Супруги говорят, что часов до 11 утра хлеба и молока там, скорее всего, не найдешь. Еще есть магазин в Браславе, но это в 15 километрах.

— Ездим туда раз в неделю закупаться более основательно. За крупными покупками, одеждой, обувью ездим в Минск. Ассортимент и цены здесь оставляют желать лучшего.

«Школа — это сплошные преимущества»

А вот на образование Ольга и Евгений не жалуются. Их дети ходят в школу в Ахремовцах, точнее за ними приезжает школьный автобус. В школе есть продленка, детей домой привозят в четыре.

— У дочки в классе 16 человек, у сына — 13. В Сенице было по 28 и 24 соответственно. Я считаю это большим преимуществом, так как каждому ребенку уделяется гораздо больше времени. В свое время я тоже училась в этой школе. Могу сказать, что уровень подготовки был не хуже, чем в городских школах.





Дети ходят на кружки: сын — на шахматы, дочка — на туризм. Все бесплатно. В Сенице за кружки на двоих детей в месяц нужно было заплатить 100 рублей.

— Мне кажется, в сельской школе дети добрее и более воспитанные. Они здороваются с каждым взрослым, даже не зная, кто это. Так что школа — это сплошные преимущества!





«Насмотрели участок для строительства дома, но он без электричества»

А теперь вернемся к мечте Ольги и Евгения. Супруги хотели построить дом напротив папиного.

— Для меня это место очень дорого. И там сад, дендропарк папы — не хочется, чтобы все это потом осталось без присмотра. И, наверное, самая главная причина — это местоположение. Деревня маленькая, в ней всего восемь жилых домов. Наш дом находится на самой окраине, дальше только лес и поле. И это ощущение свободы и отсутствие посторонних нам нравится больше всего. К нам в сад даже лось приходит поесть яблок. Выглянешь в окошко, а он жует их под деревом и смотрит прямо в глаза.





Но участок на облюбованном месте купить пока не решились: там нет электричества. И не будет. В энергосетях супругам сказали, что оборудование старое, на еще один дом электроэнергии не хватит.

— Мы с мужем не можем так просто отказаться от нашей мечты, поэтому сейчас начнем длительную переписку с вышестоящими инстанциями.

«Дети здесь босые, мурзатые, но счастливые»

Но, несмотря на множество существенных трудностей, семья все же решила жить в деревне.

— Здесь нет городской суеты, угрюмых людей, очередей в магазинах, пробок на дорогах. Мы поняли, что возвращаться не хотим, но останемся здесь, только если построим свой дом. Денег на него нет, но есть квартира под Минском. Но продать ее, чтобы построить дом в глухой деревне, — решение так себе. Продумываем с мужем вариант по размену квартиры на меньшую. Так как совершенно обрубать концы с городом нельзя. Первая причина — дети. Вырастут — могут не понять нашего решения. Но от мечты не отказываемся, ищем варианты.





Пара говорит, что здесь они обрели невероятное душевное спокойствие. Очень благотворно действует природа. Евгений часто то на рыбалке, то на охоте, то в грибах. Дети зимой катаются на коньках, с горки на ватрушке. Летом купаются, ходят за ягодами. Много времени проводят на улице с дедушкой. Они уже подружились с одноклассниками и соседскими детьми, но поддерживают отношения и с бывшими одноклассниками — ездят к ним в гости на выходные, часто созваниваются.

— Мне кажется, детство в деревне проходит насыщеннее и разнообразнее, чем в городе. И дети здесь более развитые в бытовом плане. А еще они здесь босые, мурзатые, но такие счастливые и свободные!





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