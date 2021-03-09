Очень доброе видео: попугай пришел обниматься с человеком

Источник материала: Tut.by

Многие слышали фразу «От любви до ненависти — один шаг». Это милейшее видео с попугайчиком — доказательство обратной перемены чувств: пернатый агрессивно реагирует на руку человека, а потом понимает, что это друг и решает прижаться к ней поближе.