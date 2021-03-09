В Иваново столкнулись Mercedes и Renault - пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 8 марта в Иваново, сообщили в областной ГАИ.





По предварительной информации, 20-летний водитель Mercedes ехал по улице Советской. На пересечении с улицей Ленина, поворачивая налево, он не уступил дорогу встречному Renault, которым управлял 32-летний мужчина.





В результате ДТП 17-летняя и 19-летняя пассажирки Renault получили травмы и были госпитализированы.

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