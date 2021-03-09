|
В Иваново столкнулись Mercedes и Renault - пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 8 марта в Иваново,
По предварительной информации, 20-летний водитель Mercedes ехал по улице Советской. На пересечении с улицей Ленина, поворачивая налево, он не уступил дорогу встречному Renault, которым управлял 32-летний мужчина.
В результате ДТП 17-летняя и 19-летняя пассажирки Renault получили травмы и были госпитализированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель Mercedes при повороте налево не пропустил Renault.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)