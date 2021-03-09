|
В Беларуси - второй этап комплексной проверки войск. Из запаса призовут около 1000 человек
Источник материала: Tut.by
В Вооруженных силах начался второй этап комплексной проверки войск. Об этом Министерство обороны Беларуси
Второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных сил выполнить задачи по предназначению пройдет с 9 марта. Общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь.
К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части.
Отмечается, что в рамках проверки будет осуществляться поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов, комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении и получаемых из государственных органов и организаций, получение материальных средств со складов и баз хранения.
Планируется призвать из запаса около 1000 человек.
«Проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки, — отмечает пресс-служба. — Завершится проверка проведением тактических учений».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)