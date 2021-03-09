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В Беларуси - второй этап комплексной проверки войск. Из запаса призовут около 1000 человек

09.03.2021 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Вооруженных силах начался второй этап комплексной проверки войск. Об этом Министерство обороны Беларуси сообщило в своем Telegram-канале.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных сил выполнить задачи по предназначению пройдет с 9 марта. Общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь.

К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части.

Отмечается, что в рамках проверки будет осуществляться поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов, комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении и получаемых из государственных органов и организаций, получение материальных средств со складов и баз хранения.

Планируется призвать из запаса около 1000 человек.

«Проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки, — отмечает пресс-служба. — Завершится проверка проведением тактических учений».

 
 
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К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части.
 
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