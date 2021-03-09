Источник материала: АФН

В суде по "делу Белгазпромбанка", фигурантами которого являются экс-глава банка Виктор бабарико и несколько его замов, продлен перерыв.

"В суде по делу Виктора Бабарико продлен перерыв", - сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский заявил, что не знает, на какой срок продлен перерыв. В медиа появилась информация, что перерыв продлен на 2 дня – 9 и 10 марта.

Верховный суд Беларуси начал рассматривать дело "Белгазпромбанка" 17 февраля. Несколько дней зачитывалось само дело, а затем был объявлен перерыв якобы из-за болезни одного из судей.