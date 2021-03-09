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Мозырский НПЗ с 9 марта возобновил прием нефти по «Дружбе»
Источник материала: АФН
Мозырский НПЗ возобновил прием нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«Мозырский НПЗ в соответствии с планом начал с сегодняшнего дня прием нефти по «Дружбе» после перерыва с начала марта из-за поставок на этот НПЗ партии азербайджанской нефти», - сказал он, передает ТАСС.
С начала марта завод принимал азербайджанскую нефть, прокачиваемую по нефтепроводу Одесса-Броды.
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Мозырский НПЗ возобновил прием нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
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