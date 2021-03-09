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Мозырский НПЗ с 9 марта возобновил прием нефти по «Дружбе»

09.03.2021 13:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Мозырский НПЗ возобновил прием нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Мозырский НПЗ в соответствии с планом начал с сегодняшнего дня прием нефти по «Дружбе» после перерыва с начала марта из-за поставок на этот НПЗ партии азербайджанской нефти», - сказал он, передает ТАСС.

С начала марта завод принимал азербайджанскую нефть, прокачиваемую по нефтепроводу Одесса-Броды.

 
 
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Мозырский НПЗ возобновил прием нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
 
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